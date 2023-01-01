独家权
买你能买的最好的表
Alexandre Ghotbi是表艺术领域的主要专家之一。作为菲利普斯手表拍卖行欧洲大陆和中东地区钟表业务的负责人，他在评估主流品牌和独立制造商的产品方面拥有独特的经验。Gotby先生欣然同意回答Rough&Polished 的问题。
2023年6月14日
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
2023年5月17日
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
纳米比亚不会收购矿业和石油公司
矿业和能源部表示，纳米比亚不考虑从现有的矿业和石油公司购买少数股权。
矿业和能源部长om Alweendo早些时候告诉议会，纳米比亚正在瞄准矿业和石油公司的股份，以最大限度地提高其矿产储备的价值。
《政府不会没收现有矿产或石油许可证持有人的任何股份，并继续承诺尊重合同的不可侵犯性》，该部在一份声明中说道。
然而，该部不排除政府在今后发给公司的许可证中拥有少数股权的可能性。
《作为这些自然资源的最高所有者，国家可能会要求通过国有企业获得一定的最低份额……在未来可能颁发的任何矿产或石油开采许可证中》，该部在一份声明中说道。
纳米比亚是一个主要的钻石生产国，拥有大量的固体锂和铀矿藏。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编