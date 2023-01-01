买你能买的最好的表 Alexandre Ghotbi是表艺术领域的主要专家之一。作为菲利普斯手表拍卖行欧洲大陆和中东地区钟表业务的负责人，他在评估主流品牌和独立制造商的产品方面拥有独特的经验。Gotby先生欣然同意回答Rough&Polished 的问题。





Victor Tuzlukov的哲学石头 Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。

俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。