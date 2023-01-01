独家权
买你能买的最好的表
Alexandre Ghotbi是表艺术领域的主要专家之一。作为菲利普斯手表拍卖行欧洲大陆和中东地区钟表业务的负责人，他在评估主流品牌和独立制造商的产品方面拥有独特的经验。Gotby先生欣然同意回答Rough&Polished 的问题。
2023年6月14日
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
2023年5月17日
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司可能成为绿色金属生产的领导者之一
专家们高度评价《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在ESG领域的业绩，尽管该公司在运营和销售活动、战略项目和财务可持续性方面面临挑战。
“过去一年，许多专家一直在研究ESG议程的领导者，包括像诺华镍业这样的旗舰公司，他们担心他们会放弃这个方向。因为有一种感觉，可持续发展的工作主要是面向出口的。但这一年表明，该公司的受益人发生了非常高质量的变化。ESG“在该地区”变得与ESG“出口”一样重要。“Infragrin”专家分析平台负责人Svetlana Bik说：“这种转向面向在公司工作和生活在公司附近的利益相关者，给未来带来了巨大的希望”。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司批准的到2030年的战略优先事项包括从根本上改善其业务地区的环境状况，对现有设施进行现代化改造，并建设新设施，以增加主要金属产量，以及保持金融稳定。
专家认为，公司的长期动态增长将由提高运输能效和发展可再生能源所需的主要产品的需求增加来支撑。
特别是，根据对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司金属主要消费行业发展趋势的研究，预计镍和铜的长期需求将增长，铂类金属将产生中性影响。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的产品在未来几十年仍将是必不可少的。向绿色经济转型主要是两个对气候变化影响最大的行业的变化：运输和能源。事实上，整个诺尔镍金属篮子都参与了这一转变。它们用于所有新的发电系统：风、太阳能、潮汐发电，用于生产电线、电池、变压器。电动汽车需要更多的镍、钴和铜。就像氢气运输一样。这里的关键挑战是能够以负责任、环保的方式生产这些金属，而不影响环境。这是该公司未来发展的趋势，”副总裁兼《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司销售和商业部门负责人Anton Berlin说。
Alex Shischlo为Rough&Polished提供