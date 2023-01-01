独家权
买你能买的最好的表
Alexandre Ghotbi是表艺术领域的主要专家之一。作为菲利普斯手表拍卖行欧洲大陆和中东地区钟表业务的负责人，他在评估主流品牌和独立制造商的产品方面拥有独特的经验。Gotby先生欣然同意回答Rough&Polished 的问题。
2023年6月14日
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
2023年5月17日
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
Petra因钻石市场暂时下滑推迟招标
这家矿业公司表示，原定6月份出售的钻石现在将在8月份进行拍卖，这与北半球夏季假期结束以及年底季节性强假期前生产订单开始执行导致需求增加的历史一致。
在6月的招标中，约有23万份投标。从Cullinan矿开采的克拉和Finsch矿石中开采出来 15万克拉。
其他石头将于8月在2024金融年Petra的第一次招标中提供，其中包括76000克拉。在第五次招标中没有出售，而且在南非的两个矿都开采了。
Petra表示，它相信将销售收入推迟一段相对较短的时间符合企业利益，并且在流动性方面是可管理的，而无需使用10亿兰特（5200万美元）的循环信贷额度。
《鉴于我们预计由于Midstreme库存增加而导致的毛坯钻石市场暂时下滑，我们决定推迟我们的大部分钻石招标销售，”首席执行官Richard Duffy表示。《我们灵活安排投标时间的能力源于我们的资产负债表和业务的可持续性。这将使销售收入延迟相对较短的时间，我们认为这符合企业和股东的最佳利益》。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编