独家权
买你能买的最好的表
Alexandre Ghotbi是表艺术领域的主要专家之一。作为菲利普斯手表拍卖行欧洲大陆和中东地区钟表业务的负责人，他在评估主流品牌和独立制造商的产品方面拥有独特的经验。Gotby先生欣然同意回答Rough&Polished 的问题。
2023年6月14日
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
2023年5月17日
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁介绍了公司和行业的数字优先事项
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁在以“俄罗斯工业数字化独立”为主题的论坛主要全体会议上发言时强调，俄罗斯政府于2022年夏天启动的替代外国工业数字产品的工业能力中心的建立是一个可行和有效的机制。创造出有趣的产品。正如Potanin所指出的，数字建模的一个很好的例子是预测监控系统，它可以影响生产过程，避免不必要的浪费。
“这也是一个例子，当我们不替换现有的外国软件，而是创建自己的，新的，专有的。正如他们所说，这是微不足道的，但很好，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的负责人强调。
在谈到采矿规划项目时，Potanin指出，这使所有合作者都有机会密切合作并形成需求，这使他们能够指望这些项目在2024年底前准备就绪时迅速有效地实施。这是复制它们的好机会。
Potanin提出了一系列建议，将加速和简化开发软件的实施。其中包括将关键基础设施领域向国内软件过渡的时间与工业能力中心的工作时间表同步；创建一个提供元素基础的计划，并与向国内软件过渡的计划同步；暂停在“GosTech”平台之外建立国家信息系统，并制定现有工业能力中心的迁移路线图。
“到目前为止，这些国家信息系统的发展速度非常快，我们赶不上它们。其次，它们没有达到共同的标准，” Potanin说。特别是，我们在74个国家信息系统上进行互动，其中4个已经在“GosTech”上，6个处于过渡阶段。第64章悬浮在空中当然，我们应该宣布暂停建立国家信息系统，而不是以“GosTech”的标准，而是按照某种开放的时间表进行现有系统的迁移，以便企业能够自觉地、高质量地过渡到这种系统。此外，如果我们可以提出这样的问题，例如这种交换要求的某些冗余性，创建一些共同的标准，一个由“GosTech”管理的单一数据标准库，那将是非常有吸引力的。这样我们就不会以不同的标准提供数据”。
俄罗斯总理Mikhail Mishustin对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁的与会表示感谢，并强调了上述问题的重要性。
Mishustin说，数字化对工业部门至关重要。到目前为止，已经批准了160多个俄罗斯项目，总价值2100亿卢布。其中只有10%来自联邦拨款。其余投资为企业自有资金。
“我要特别感谢这些公司的负责人树立了企业技术责任的榜样，他们中的许多人今天在大厅里-我相信我们将共同实现总统制定的目标，使我们的经济更强大，”总理说。
工业能力中心的主要任务是确保向关键35个经济领域的国内技术解决方案过渡。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是冶金工业能力中心的积极参与者和锚定客户，该中心由《Severstal1.主持的18家公司组成。
行业领袖的合作使该中心能够形成项目组合-在工业能力中心的一年工作中，该中心几乎翻了一番，目前有25个项目。其开发总成本为110亿卢布，其中90%由公司承担。
25个项目中有14个被认为特别重要。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司开发了三种自动化采矿流程的产品——采矿地质信息系统、采矿规划和地下采矿作业的调度。
Alex Shischlo为Rough&Polished提供