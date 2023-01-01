《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁介绍了公司和行业的数字优先事项

昨天 评审

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁Vladimir Potanin在下诺夫哥罗德举行的第八届“工业俄罗斯数字工业”年会上介绍了公司和行业的数字优先事项。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁在以“俄罗斯工业数字化独立”为主题的论坛主要全体会议上发言时强调，俄罗斯政府于2022年夏天启动的替代外国工业数字产品的工业能力中心的建立是一个可行和有效的机制。创造出有趣的产品。正如Potanin所指出的，数字建模的一个很好的例子是预测监控系统，它可以影响生产过程，避免不必要的浪费。



“这也是一个例子，当我们不替换现有的外国软件，而是创建自己的，新的，专有的。正如他们所说，这是微不足道的，但很好，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的负责人强调。



在谈到采矿规划项目时，Potanin指出，这使所有合作者都有机会密切合作并形成需求，这使他们能够指望这些项目在2024年底前准备就绪时迅速有效地实施。这是复制它们的好机会。



Potanin提出了一系列建议，将加速和简化开发软件的实施。其中包括将关键基础设施领域向国内软件过渡的时间与工业能力中心的工作时间表同步；创建一个提供元素基础的计划，并与向国内软件过渡的计划同步；暂停在“GosTech”平台之外建立国家信息系统，并制定现有工业能力中心的迁移路线图。



“到目前为止，这些国家信息系统的发展速度非常快，我们赶不上它们。其次，它们没有达到共同的标准，” Potanin说。特别是，我们在74个国家信息系统上进行互动，其中4个已经在“GosTech”上，6个处于过渡阶段。第64章悬浮在空中当然，我们应该宣布暂停建立国家信息系统，而不是以“GosTech”的标准，而是按照某种开放的时间表进行现有系统的迁移，以便企业能够自觉地、高质量地过渡到这种系统。此外，如果我们可以提出这样的问题，例如这种交换要求的某些冗余性，创建一些共同的标准，一个由“GosTech”管理的单一数据标准库，那将是非常有吸引力的。这样我们就不会以不同的标准提供数据”。



俄罗斯总理Mikhail Mishustin对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司总裁的与会表示感谢，并强调了上述问题的重要性。



Mishustin说，数字化对工业部门至关重要。到目前为止，已经批准了160多个俄罗斯项目，总价值2100亿卢布。其中只有10%来自联邦拨款。其余投资为企业自有资金。



“我要特别感谢这些公司的负责人树立了企业技术责任的榜样，他们中的许多人今天在大厅里-我相信我们将共同实现总统制定的目标，使我们的经济更强大，”总理说。



工业能力中心的主要任务是确保向关键35个经济领域的国内技术解决方案过渡。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是冶金工业能力中心的积极参与者和锚定客户，该中心由《Severstal1.主持的18家公司组成。



行业领袖的合作使该中心能够形成项目组合-在工业能力中心的一年工作中，该中心几乎翻了一番，目前有25个项目。其开发总成本为110亿卢布，其中90%由公司承担。





25个项目中有14个被认为特别重要。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司开发了三种自动化采矿流程的产品——采矿地质信息系统、采矿规划和地下采矿作业的调度。



Alex Shischlo为Rough&Polished提供





