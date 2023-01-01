Jubilee增加了铬的运营产量

2023年6月14日 评审

Jubilee Metals的铬产量又增加了36万吨。项目的目标是每年增加20万吨。铬精矿1万盎司Mpg，根据新的合作协议，Inyoni将为其提供。



工厂预计将达到36万吨的初始产能。预计在12个月内，铬精矿产量将再增加39万吨。这将使其总产能提高到每年140万吨。



Jubilee表示，新的合作伙伴关系直接与南非Bushveld油田西翼的一家采矿公司建立了长期关系，为Jubilee提供了获得潜在铬收入的更多机会。



根据协议，Jubilee将加工普通矿石并生产铬精矿和高铂含量尾矿。



公司表示，出售来自尾矿的铬精矿和Mpg所得收入将根据Jubilee持有的Mpg收入的大部分进行分配，并在铬收入中占有相当大的份额。



“Jubilee久经考验的加工卓越继续吸引着大型矿业公司的合作伙伴关系，这些公司正在寻找一流的快速加工团队，”Jubilee总经理Leon Coetzer说。



《这一新的合作伙伴关系代表了与现有铬生产商的更集成的长期关系，将技术解决方案与材料来源更紧密地集成，从而提供[稳定的]长期生产概况》。





Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





