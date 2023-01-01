《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司：可持续发展议程运动的优先事项

今天 评审

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司管理层5月23日在莫斯科举行的报告会上介绍了2022年可持续发展领域的主要成果，公司所在地区的代表以及科学和专家界的代表参加了讨论。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司负责投资者关系和可持续发展的副总裁Vladimir Zhukov在讲话中指出，诺里尔斯克镍业公司正在新的地缘政治条件下开展活动，这大大阻碍了可持续发展战略的推进。



“除了我们的金属篮子波动性和汇率波动性带来的传统挑战外，还出现了一些新的重大挑战。这与我们的销售和物流活动有关，”他说道。



根据Zhukov的说法，2023年1-3月，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在欧洲的销售份额为24%，在美洲为17%。同时，在报告所述期间，销售份额在亚洲达到45%，在俄罗斯和独联体国家达到13%。

2022年，欧洲占《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司销售额的47%，而上一年为53%，亚洲为31%，而上一年为27%。北美和南美占15%（与2021年相比没有变化），俄罗斯和独联体占8%，而前一年为4%。

“我们的传统市场——欧洲和美洲市场——继续发挥重要作用，但其重要性正在下降。在过去的一年里，我们对亚洲市场的销售进行了重大调整。对我们来说，最大的是中国。国内市场的销售额也有所增长，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司副总裁评论道。

公司首席执行官Vladimir Potanin早些时候表示，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将努力保持其在传统市场的地位，并希望在不稳定时期结束后重返市场。



在谈到《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司投资计划时，Zhukov表示，2012-2020年，公司每年的平均资本支出约为17亿美元，2022年，这一数字翻了一番多，达到43亿美元。今年的目标是投资约47亿美元，这是公司创纪录的资本支出水平。



Zhukov指出，巧合的是，在这些外部挑战的背景下，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正处于其投资计划的顶峰，其主要元素之一是旗舰生态项目。去年，公司在可持续发展方面的支出大幅增长。



“从任务的角度来看，去年我们兑现了所有的承诺。所有金属的生产都按计划进行。今年，我们的目标也是实现我们的计划。镍产量的小幅下降与我们长期计划的一个炉子的修复有关。“原则上，我们计划在所有这些复杂的新情况下保持金属产量的高水平不变，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司副总裁说。



他说，尽管《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的财务模式受到压力，但公司重申了运动在可持续发展议程上的优先地位，尽管这是一种“非常廉价的乐趣”。



反过来，副总裁兼公司销售和商业部门负责人Anton Berlin表示，诺富尔镍公司的产品——镍、钯、铂和铜——的国内需求达到了20年来的最高水平，在俄罗斯的销售额将继续增长。



Berlin预计，俄罗斯国内对公司产品的需求将继续增长。“如果我们以前是一个原材料国家，可以进口任何东西，那么新的现实表明，在国内生产许多东西是可取的”，他说道。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司负责环境和工业安全的副总裁Stanislav Seleznev表示，作为“清洁空气”项目的一部分，公司将于今年夏天在诺里尔斯克铜厂启动第一个自动排放控制系统。



“接下来，我们计划在Nadezhdinsky冶金厂安装五个综合体，并将继续复制，”Seleznev说道。同时，在工厂管道上安装俄罗斯生产的一个这样的综合体需要“数千万美元”



Seleznev还表示，2023年9月，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将在诺里尔斯克和蒙切戈尔斯克启动空气质量控制系统。将创建一个移动应用程序，让每个居民都能看到它的结果。



诺里尔斯克市长Dmitry Karasev在演讲中谈到了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和市政府的联合工作。



这座城市正在朝着更好的方向发展，对游客越来越有吸引力。仅在一年内，诺里尔斯克的游客就超过10000人。

Karasev说，由于与诺里尔斯克开发署在发展旅游目的地和城市其他活动领域的合作，这一指标得以实现。特别是，目前在诺里尔斯克正在建设一个新的旅游集群“北极”。





Karasev强调，“发展生态旅游，公司也对工业旅游的发展开放，允许游客参观自己的旅游场所，生产，向他们介绍全新的现代技术”。





此外，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还参与了其他社会项目，如诺里尔斯克北极现代艺术博物馆的设计、新冰场和游泳池的建设，这些都是当地人的热门项目。



他说，公司对教育的贡献也使这座城市对年轻人更具吸引力。建设以V. I. Dolgiki命名的现代创新中学。将与极地州立大学合作，在诺里尔斯克提供新的教育水平。



诺里尔斯克市长说，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还承诺为教师和学生建造一个新的城市校区。



Alex Shischlo为Rough&Polished提供





