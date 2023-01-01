独家权
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
2023年5月17日
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司：可持续发展议程运动的优先事项
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司负责投资者关系和可持续发展的副总裁Vladimir Zhukov在讲话中指出，诺里尔斯克镍业公司正在新的地缘政治条件下开展活动，这大大阻碍了可持续发展战略的推进。
“除了我们的金属篮子波动性和汇率波动性带来的传统挑战外，还出现了一些新的重大挑战。这与我们的销售和物流活动有关，”他说道。
根据Zhukov的说法，2023年1-3月，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在欧洲的销售份额为24%，在美洲为17%。同时，在报告所述期间，销售份额在亚洲达到45%，在俄罗斯和独联体国家达到13%。
2022年，欧洲占《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司销售额的47%，而上一年为53%，亚洲为31%，而上一年为27%。北美和南美占15%（与2021年相比没有变化），俄罗斯和独联体占8%，而前一年为4%。
“我们的传统市场——欧洲和美洲市场——继续发挥重要作用，但其重要性正在下降。在过去的一年里，我们对亚洲市场的销售进行了重大调整。对我们来说，最大的是中国。国内市场的销售额也有所增长，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司副总裁评论道。
公司首席执行官Vladimir Potanin早些时候表示，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将努力保持其在传统市场的地位，并希望在不稳定时期结束后重返市场。
在谈到《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司投资计划时，Zhukov表示，2012-2020年，公司每年的平均资本支出约为17亿美元，2022年，这一数字翻了一番多，达到43亿美元。今年的目标是投资约47亿美元，这是公司创纪录的资本支出水平。
Zhukov指出，巧合的是，在这些外部挑战的背景下，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正处于其投资计划的顶峰，其主要元素之一是旗舰生态项目。去年，公司在可持续发展方面的支出大幅增长。
“从任务的角度来看，去年我们兑现了所有的承诺。所有金属的生产都按计划进行。今年，我们的目标也是实现我们的计划。镍产量的小幅下降与我们长期计划的一个炉子的修复有关。“原则上，我们计划在所有这些复杂的新情况下保持金属产量的高水平不变，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司副总裁说。
他说，尽管《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的财务模式受到压力，但公司重申了运动在可持续发展议程上的优先地位，尽管这是一种“非常廉价的乐趣”。
反过来，副总裁兼公司销售和商业部门负责人Anton Berlin表示，诺富尔镍公司的产品——镍、钯、铂和铜——的国内需求达到了20年来的最高水平，在俄罗斯的销售额将继续增长。
Berlin预计，俄罗斯国内对公司产品的需求将继续增长。“如果我们以前是一个原材料国家，可以进口任何东西，那么新的现实表明，在国内生产许多东西是可取的”，他说道。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司负责环境和工业安全的副总裁Stanislav Seleznev表示，作为“清洁空气”项目的一部分，公司将于今年夏天在诺里尔斯克铜厂启动第一个自动排放控制系统。
“接下来，我们计划在Nadezhdinsky冶金厂安装五个综合体，并将继续复制，”Seleznev说道。同时，在工厂管道上安装俄罗斯生产的一个这样的综合体需要“数千万美元”
Seleznev还表示，2023年9月，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司将在诺里尔斯克和蒙切戈尔斯克启动空气质量控制系统。将创建一个移动应用程序，让每个居民都能看到它的结果。
诺里尔斯克市长Dmitry Karasev在演讲中谈到了《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和市政府的联合工作。
这座城市正在朝着更好的方向发展，对游客越来越有吸引力。仅在一年内，诺里尔斯克的游客就超过10000人。
Karasev说，由于与诺里尔斯克开发署在发展旅游目的地和城市其他活动领域的合作，这一指标得以实现。特别是，目前在诺里尔斯克正在建设一个新的旅游集群“北极”。
Karasev强调，“发展生态旅游，公司也对工业旅游的发展开放，允许游客参观自己的旅游场所，生产，向他们介绍全新的现代技术”。
此外，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还参与了其他社会项目，如诺里尔斯克北极现代艺术博物馆的设计、新冰场和游泳池的建设，这些都是当地人的热门项目。
他说，公司对教育的贡献也使这座城市对年轻人更具吸引力。建设以V. I. Dolgiki命名的现代创新中学。将与极地州立大学合作，在诺里尔斯克提供新的教育水平。
诺里尔斯克市长说，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还承诺为教师和学生建造一个新的城市校区。
Alex Shischlo为Rough&Polished提供