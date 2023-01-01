独家权
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
昨天
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司董事会建议股东不要支付2022年的股息
董事会建议不支付2022年的股息，原因如下：
地缘政治风险的增加对公司的财务业绩产生了负面影响，并对其运营和销售活动以及一系列战略项目的成功实施提出了新的挑战。在2022年，公司面临着收入下降和成本上升的问题。传统的物流链被破坏，投资项目需要进行重大调整。根据去年的业绩，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司赚了4.37亿美元。美国的自由现金流（比一年前减少了10倍）。
-公司将在2022-2023年达到投资周期的顶峰，从43亿美元增加到20亿美元。2022年的支出为47亿美元预计2023年所需经费将分别为1.5亿美元和1.5亿美元。资本投资计划支持《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的一系列战略项目，包括其旗舰环境项目“硫计划2.0”，旨在大幅减少二氧化硫排放量，减少对环境的有害影响。
-以前的股息（2021年）由信贷基金支付。向股东支付股息的义务使净债务翻了一番，从49亿美元增加到50亿美元。到2021年底，这一数字将达到98亿美元。美国在2022年底。在此期间，净债务与息税折旧摊销前利润的比率也翻了一番，达到1.1倍。
-预计今年税收负担将增加，债务组合的偿债成本将增加。
由于全球经济放缓，制裁压力可能加剧，金属篮子价格可能下降。
公司指出，根据《股息政策条例》，股息金额的确定考虑到“公司生产的金属市场的周期性，以及保持公司高信用水平的必要性”。
在目前高度不确定性的情况下，管理层认为，保持公司的财务可持续性和高信用水平无疑是一个优先事项，以履行对所有相关方的义务，包括政府、员工、当地社区和股东。
管理层对2023年的前景持谨慎态度。如果公司的现金流为正，以净债务与息税折旧摊销前利润的比率衡量的债务负担EBITDA水平舒适，董事会将有机会向股东大会建议支付临时股息。
董事会还批准了2023年6月6日的年度股东大会。确定有权参加会议的人的日期定为2023年5月12日。
公司信息
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。
诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。
在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。
诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。
Vladimir Malakhov, Rough&polished提供