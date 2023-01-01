《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司董事会建议股东不要支付2022年的股息

2023年5月12日 评审

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是全球最大的钯和优质镍生产商，也是最大的铂和铜生产商之一，宣布董事会多数成员通过的决定：建议年度股东大会不支付2022年的股息。



董事会建议不支付2022年的股息，原因如下：



地缘政治风险的增加对公司的财务业绩产生了负面影响，并对其运营和销售活动以及一系列战略项目的成功实施提出了新的挑战。在2022年，公司面临着收入下降和成本上升的问题。传统的物流链被破坏，投资项目需要进行重大调整。根据去年的业绩，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司赚了4.37亿美元。美国的自由现金流（比一年前减少了10倍）。



-公司将在2022-2023年达到投资周期的顶峰，从43亿美元增加到20亿美元。2022年的支出为47亿美元预计2023年所需经费将分别为1.5亿美元和1.5亿美元。资本投资计划支持《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的一系列战略项目，包括其旗舰环境项目“硫计划2.0”，旨在大幅减少二氧化硫排放量，减少对环境的有害影响。



-以前的股息（2021年）由信贷基金支付。向股东支付股息的义务使净债务翻了一番，从49亿美元增加到50亿美元。到2021年底，这一数字将达到98亿美元。美国在2022年底。在此期间，净债务与息税折旧摊销前利润的比率也翻了一番，达到1.1倍。



-预计今年税收负担将增加，债务组合的偿债成本将增加。



由于全球经济放缓，制裁压力可能加剧，金属篮子价格可能下降。



公司指出，根据《股息政策条例》，股息金额的确定考虑到“公司生产的金属市场的周期性，以及保持公司高信用水平的必要性”。



在目前高度不确定性的情况下，管理层认为，保持公司的财务可持续性和高信用水平无疑是一个优先事项，以履行对所有相关方的义务，包括政府、员工、当地社区和股东。



管理层对2023年的前景持谨慎态度。如果公司的现金流为正，以净债务与息税折旧摊销前利润的比率衡量的债务负担EBITDA水平舒适，董事会将有机会向股东大会建议支付临时股息。



董事会还批准了2023年6月6日的年度股东大会。确定有权参加会议的人的日期定为2023年5月12日。



公司信息

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。



诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malakhov, Rough&polished提供



