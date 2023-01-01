WPIC发布第35季度铂金报告

2023年5月12日 评审

世界铂金投资委员会（World Platinum Investment Council, WPIC）发布了第35季度铂金报告，分析了2023年第一季度的活动，并更新了2023年全年的预测。



今年第一季度，由于全球不确定性加剧、铂金需求强劲增长以及对矿山供应风险的担忧，投资者的兴趣激增。



金条和金币投资在23年第一季度同比增长71%，达到10.2万盎司，这得益于日本的强劲复苏。预计这一趋势将持续到全年，预计增长79%。





与此同时，2023年第一季度白金ETF的净投资增加了4.3万盎司，扭转了前六个季度的净投资流出。预计这一趋势将持续到2023年。这意味着2023年的净投资需求将达到43.3万盎司，比2022年增加107.3万盎司。



今年第一季度，铂行业需求增长8%，受中国对二甲苯产能增长推动，化工产品需求增长108%。预计中国液晶玻璃产能的增加将抵消日本的关闭，并将导致铂玻璃需求同比增长76%，达到73万盎司。





总体而言，2023年的工业需求预计将创历史新高，同比增长17%，达到262.8万盎司。



今年第一季度，汽车行业的需求增长了9%，达到80.6万盎司，部分原因是汽车产量增加，但主要是汽车行业铂金使用量增加。



预计全球汽车行业全年对铂的需求将在2023年增长12%，达到325.5万盎司，原因有几个。首先，预计2023年重型汽车（HDV）产量将增长6%，中国产量将增长26%。其次，更严格的排放立法，特别是在中国，将导致更大的压力，特别是对SUV和SUV车辆。最后，增加铂产量以取代汽油再处理系统中的钯，将进一步增加铂消费量。值得注意的是，这意味着进一步修订2023年的替代估计数，将其提高到61.5万盎司。





与去年同期相比，2023年第一季度的精炼矿石产量下降了8%，与22年第四季度相比下降了11%，因为俄罗斯无法弥补南非的减产。据预测，到2023年，出产铂的出货量将适度下降1%，至551.1万盎司，因为津巴布韦和北美的增长部分抵消了南非的下降。



由于南非持续电力短缺，向南非供应铂金的情况仍然存在很大的不确定性。



2023年第一季度，全球铂金回收量仍然停滞不前，同比下降12%，至41.3万盎司，原因是报废汽车数量减少。



北美防止汽车催化剂被盗的监管框架也限制了加工量。由于这两个问题可能在2023年占主导地位，预计用于回收的铂年供应量将下降1%，至168.2万吨。根据WPIC的报告。



Alex Shischlo为Rough&Polished提供





