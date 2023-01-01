独家权
Victor Tuzlukov的哲学石头
Viktor Tuzlukov是一位著名的珠宝切割艺术家，也是美国切割艺术家协会的成员。香港国际珠宝设计与切割大赛评委。
俄罗斯切割工协会创始人（2011年），在美国、英国、西班牙和澳大利亚获得国际切割比赛冠军。他的作品曾在莫斯科历史博物馆、华盛顿史密森博物馆、洛杉矶自然历史博物馆、卢浮宫和梵蒂冈博物馆展出。Viktor Tuzlukov作为切割工的名字三次被列入吉尼斯世界纪录；美国领先的宝石实验室（Gemological Institute of America, GIA）在宝石证书上注明了他的名字。他用合成材料切割的石头得到了世界的认可，并开始被世界领先的收藏家购买。
昨天
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
De Beers第四个销售周期收入4.8亿美元
钻石公司在今年第三次销售钻石时筹集了5.42亿美元。
《我们今年第四个销售周期的原石钻石销售与上一个销售周期相比略有下降，因为该行业进入了传统上季节性更平静的时期》De Beers首席执行官Al Cook表示。
《对钻石原材料的需求也受到宏观经济持续不确定性和中国消费者需求复苏速度放缓的影响》他补充说道。
De Beers在第二个销售周期提高了钻石原料价格，今年年初也这样做了。
Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编