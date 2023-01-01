Caledonia Mining在津巴布韦筹集580万美元

今天 评审

Caledonia Mining Corporation宣布完成在Victoria Falls证券交易所上市的580万美元股票。



公司表示，此次发行得到了新机构投资者和现有机构投资者的大力支持，共发行了423951张津巴布韦存托凭证（Zimbabwe Depository Receipts, ZDR），每张ZDR的价格为12.74美元。



此外，3月30日，781749股股票在伦敦证券交易所（London Stock Exchange, LSE）的另类投资市场（Alternative Investment Market, AIM）上市交易，使以存托凭证、ZDR和筹款证券形式发行的普通股总数达到120万股，总价值1650万美元。





公司的净收入以及Caledonia Mining现有的现金储备改善了其资产负债表，并为公司提供了流动资金灵活性，以加快三个新地点的计划工作。





此外，在1月6日宣布收购Caledonia Mining之后，Bilboes Gold Caledonia Mining又发行了256152股股票。



Caledonia Mining保留了交易条款规定的5%的递延股权收益，以便在交易完成后计算收购价格的变化，以反映任何可能产生的非常负债。





256152份属于延期发行股票的存托凭证将于4月14日左右在AIM上市。



Caledonia Mining目前有1910万股股票在流通中，每股股票在延期发行和ZDR发行后都有投票权。





津巴布韦的Blanket矿是Caledonia Mining的主要资产，该矿也在Maligreen、Motapa和Bilboes油田运营。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished非洲部主编





