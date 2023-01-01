独家权
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
虽然我们是世界第七大黄金生产国，但我们不得不从美国购买黄金
克莱门特·格瓦拉（Clemente Guevara）在该行业工作超过45年，负责管理秘鲁三大珠宝公司之一的New Fashion Peru。他们共同控制了价值1.2亿美元的珠宝出口市场90%的份额。格瓦拉还是秘鲁出口商协会（Exporter’s Association of Peru, ADEX）董事会成员。在这个不断增长的行业中，秘鲁的珠宝业面临着一个矛盾：尽管它是世界第七大黄金生产国（每年127吨），但珠宝制造商无法获得这种金属。
2023年1月24日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司计划在员工激励计划框架内购买股票
Potanin在9月份表示，公司计划将员工和其他个人在股本中的份额从目前的10%提高到25%。
根据计划，与Potanin密切相关的一家名为Digital Assets LLC的公司将以周四收盘价收购《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司高达0.27%的股本，价值约63亿卢布（7730万美元）。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司拒绝透露是谁资助了这一计划。
公司表示，Digital Assets将在2023年5月1日至2023年12月31日期间收购《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的407344股普通股。
然后，股票的分配将通过数字资产公司发行名为Minetokens的代币进行，该代币的价格将与《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在莫斯科交易所的股票价格相同，并允许股东获得股息。
在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司工作一年以上的员工将获得2到10个代币，这取决于他们的工作年限。该计划规定了一年的锁定期，在此期间代币不能出售，并有可能在五年后到期。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司没有解释选择数字代币而不是股票或期权的原因，但Potanin此前曾宣传过“代币化时代”，其控股公司Interros是俄罗斯区块链公司Atomyze的投资者，该公司拥有监管机构的数字资产交换许可。
“这是一个试点项目，如果员工对该工具感兴趣，可以考虑继续该项目，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司说。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司股东俄罗斯铝业公司此前对《商业日报》表示，目前尚不清楚谁将拥有这些股份和投票权。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司拒绝对此发表评论。
根据国际文传电讯社（Interfax）创建的俄罗斯Spark公司数据库，数字资产的主要股东是Rosbank（Potanin的另一家公司）和SD Partner LLC（Rosbank持有19%的股份）。
世界上最大的钯和精炼镍生产商《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在20世纪90年代后苏联时期被俄罗斯工业私有化时，该公司的员工持有该公司约25%的股份。
Alex Shischlo为《Rough&Polished》提供