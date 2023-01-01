《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司计划在员工激励计划框架内购买股票

2023年4月23日 评审

据Reuters路透社报道，俄罗斯矿业集团《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司宣布，根据最大股东Vladimir Potanin增加员工参与的承诺，计划购买《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司数十亿卢布的股份，作为员工激励计划的一部分。



Potanin在9月份表示，公司计划将员工和其他个人在股本中的份额从目前的10%提高到25%。





根据计划，与Potanin密切相关的一家名为Digital Assets LLC的公司将以周四收盘价收购《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司高达0.27%的股本，价值约63亿卢布（7730万美元）。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司拒绝透露是谁资助了这一计划。



公司表示，Digital Assets将在2023年5月1日至2023年12月31日期间收购《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的407344股普通股。



然后，股票的分配将通过数字资产公司发行名为Minetokens的代币进行，该代币的价格将与《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在莫斯科交易所的股票价格相同，并允许股东获得股息。





在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司工作一年以上的员工将获得2到10个代币，这取决于他们的工作年限。该计划规定了一年的锁定期，在此期间代币不能出售，并有可能在五年后到期。





《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司没有解释选择数字代币而不是股票或期权的原因，但Potanin此前曾宣传过“代币化时代”，其控股公司Interros是俄罗斯区块链公司Atomyze的投资者，该公司拥有监管机构的数字资产交换许可。





“这是一个试点项目，如果员工对该工具感兴趣，可以考虑继续该项目，” 《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司说。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司股东俄罗斯铝业公司此前对《商业日报》表示，目前尚不清楚谁将拥有这些股份和投票权。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司拒绝对此发表评论。





根据国际文传电讯社（Interfax）创建的俄罗斯Spark公司数据库，数字资产的主要股东是Rosbank（Potanin的另一家公司）和SD Partner LLC（Rosbank持有19%的股份）。



世界上最大的钯和精炼镍生产商《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在20世纪90年代后苏联时期被俄罗斯工业私有化时，该公司的员工持有该公司约25%的股份。





Alex Shischlo为《Rough&Polished》提供





