《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司在《Mayak》矿实施数字化

如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式 Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...

De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业 De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。

集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...