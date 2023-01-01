独家权
如今高标准不仅适用于产品，还包括思维方式
Ciceres Consulting和Cecere Monaco首席执行官Antonio Cecere是日内瓦钻石交易所（Geneva Diamond Exchange）总裁和摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond Exchange）副总裁，这是一家非营利协会，负责监督冲突钻石贸易，以防止其进入主要市场。在2016年Chechere获得摩纳哥公国国际警察协会（International Police Association）颁发的荣誉文凭，以表彰他对道德商业的贡献，2006年他被英国国王的长女殿下授予行业服务奖。Antonio...
2023年4月21日
КР会如果要保持相关性，就必须审查其执法和问责机制
非洲钻石理事会（African Diamond Council，ADC）呼吁金伯利进程（Kimberley Process，КР）重新设计其执法和问责机制，以保持相关性和有效性。ADC主席M'Zée Fula-Ngenge在南非开普敦举行的投资非洲采矿业会议期间对Rough&Polished的Mathew Nyaungwa说，与此同时，КР会有责任重新设计其协商一致决策模式。这将允许对不服从的成员进行迅速和严厉的惩罚。他说，监测钻石贸易的作业制度没有得到遵守，这鼓励了钻石走私，特别是在非洲。Fula-Ngenge还表示，从非洲运回走私钻石已成为ADC的主要优先事项之一。他说，目前没有法律要求将走私钻石运回原产国。
2023年3月13日
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
虽然我们是世界第七大黄金生产国，但我们不得不从美国购买黄金
克莱门特·格瓦拉（Clemente Guevara）在该行业工作超过45年，负责管理秘鲁三大珠宝公司之一的New Fashion Peru。他们共同控制了价值1.2亿美元的珠宝出口市场90%的份额。格瓦拉还是秘鲁出口商协会（Exporter’s Association of Peru, ADEX）董事会成员。在这个不断增长的行业中，秘鲁的珠宝业面临着一个矛盾：尽管它是世界第七大黄金生产国（每年127吨），但珠宝制造商无法获得这种金属。
2023年1月24日
Mountain Province Diamonds公布2023年第一季度生产和销售业绩
生产了1319603克拉钻石，比去年同期（2022年第一季度：1185156克拉）增长了11%，平均每吨产量为1.72克拉，比2022年第一季度（每吨1.67克拉）增长了3%。
生产受到加工装置和装料装置准备就绪程度低于计划的影响。今年5月，计划进行年度大修停工，预计这将影响工厂的许多部分，其中定期发生计划外停工。
该季度共售出961024克拉，总收入为1.287亿加元（9500万美元）。这是该公司迄今为止第一季度的最高收入，本季度完成了三项公开市场销售。
这一结果与2022年第一季度相比有利可图，2022年第一季度共售出506567克拉，总收入为8470万加元（6670万美元）。
<<虽然我对Gahcho Kué矿的增长和延长寿命前景仍持乐观态度，但我们运营商的日常运营业绩仍有待改善。我们仍然预计产量和成本将与2023年的预测保持一致。在销售方面，我们看到了强劲的市场表现，主要珠宝品牌的高需求和中国市场的持续复苏>>公司总裁兼首席执行官Mark Wall表示。
Alex Shischlo为《Rough&Polished》提供