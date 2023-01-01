独家权
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
虽然我们是世界第七大黄金生产国，但我们不得不从美国购买黄金
克莱门特·格瓦拉（Clemente Guevara）在该行业工作超过45年，负责管理秘鲁三大珠宝公司之一的New Fashion Peru。他们共同控制了价值1.2亿美元的珠宝出口市场90%的份额。格瓦拉还是秘鲁出口商协会（Exporter’s Association of Peru, ADEX）董事会成员。在这个不断增长的行业中，秘鲁的珠宝业面临着一个矛盾：尽管它是世界第七大黄金生产国（每年127吨），但珠宝制造商无法获得这种金属。
2023年1月24日
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司根据IFRS公布了2022年经审计的合并财务业绩
综合收入为169亿美元，比去年同期下降了5%。与此同时，由于“Oktyabrsky”、“Taimyrsky”和Norilskaya选矿厂事故的后果消除后，镍和钴价格上涨以及产量恢复的积极影响被铜和MPG价格下降以及物流链延长和转向新市场导致销售额下降所抵消，这需要额外的时间；
EBITDA前利润下降17%，至87亿美元。这是由于收入减少和主要由于工作人员和维修费用增加造成的成本增加造成的。EBITDA前利润率为52%；
净利润下降16%，为59亿美元。（a）主要通过减少息税折旧摊销前利润（EBITDA）；
资本支出增长55%，达到创纪录的43亿美元。由于计划增加对主要环境、采矿和冶金项目的投资，以及资本化维修，旨在提高工业安全性和降低生产资产的物理风险；
净流动资本增加到40亿美元，主要原因是金属库存的增加，以及买方预付款的摊销和保理服务的终止
自由现金流从44亿美元下降到4亿美元，由于EBITDA前利润减少、周转金增加和资本支出增加，资本支出增加；
净债务翻了一番，达到98亿美元。由于自由现金流减少以及支付股息，这一数额为2.5亿美元。截至2022年12月31日，净债务与EBITDA前利润的比率为1.1倍。公司继续全额履行其债务义务；
2022年9月，该公司获得了5次欧洲债券发行人的同意，总金额为37.5亿美元，修改交易文件，包括分离俄罗斯和外国投资者的支付流，简化证券结算机制，更换受托管理人，这是俄罗斯发行人在一个过程中发行数量和数量最大的此类交易；
10月，公司在莫斯科交易所发行了250亿卢布的债券。息票利率为9.75%，12月发行两期债券，总金额为90亿元人民币；
一些国家对俄罗斯采取的限制性经济措施继续对该公司的生产、销售和投资活动产生负面影响。为了最大限度地降低这些风险，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正在开发替代的采购和销售渠道，开发新的物流路线，并开发新的资本市场。
公司信息
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。
诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。
在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。
诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。
Vladimir Malakhov, Rough&polished提供