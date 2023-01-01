《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司根据IFRS公布了2022年经审计的合并财务业绩

今天 评审

2022年关键事实



综合收入为169亿美元，比去年同期下降了5%。与此同时，由于“Oktyabrsky”、“Taimyrsky”和Norilskaya选矿厂事故的后果消除后，镍和钴价格上涨以及产量恢复的积极影响被铜和MPG价格下降以及物流链延长和转向新市场导致销售额下降所抵消，这需要额外的时间；





EBITDA前利润下降17%，至87亿美元。这是由于收入减少和主要由于工作人员和维修费用增加造成的成本增加造成的。EBITDA前利润率为52%；



净利润下降16%，为59亿美元。（a）主要通过减少息税折旧摊销前利润（EBITDA）；



资本支出增长55%，达到创纪录的43亿美元。由于计划增加对主要环境、采矿和冶金项目的投资，以及资本化维修，旨在提高工业安全性和降低生产资产的物理风险；





净流动资本增加到40亿美元，主要原因是金属库存的增加，以及买方预付款的摊销和保理服务的终止



自由现金流从44亿美元下降到4亿美元，由于EBITDA前利润减少、周转金增加和资本支出增加，资本支出增加；



净债务翻了一番，达到98亿美元。由于自由现金流减少以及支付股息，这一数额为2.5亿美元。截至2022年12月31日，净债务与EBITDA前利润的比率为1.1倍。公司继续全额履行其债务义务；



2022年9月，该公司获得了5次欧洲债券发行人的同意，总金额为37.5亿美元，修改交易文件，包括分离俄罗斯和外国投资者的支付流，简化证券结算机制，更换受托管理人，这是俄罗斯发行人在一个过程中发行数量和数量最大的此类交易；



10月，公司在莫斯科交易所发行了250亿卢布的债券。息票利率为9.75%，12月发行两期债券，总金额为90亿元人民币；



一些国家对俄罗斯采取的限制性经济措施继续对该公司的生产、销售和投资活动产生负面影响。为了最大限度地降低这些风险，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正在开发替代的采购和销售渠道，开发新的物流路线，并开发新的资本市场。



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。

在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。

诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。诺里尔斯克镍«Norilsk Nickel»集团公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malakhov, Rough&polished提供





