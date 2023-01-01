摩尔曼斯克地区北极发展项目办公室开始了民族志研究

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据GoArctic网站报道，在摩尔曼斯克与摩尔曼斯克地区的土著人民代表和洛夫泽尔地区的驯鹿养殖企业进行了磋商。工作组会议专门讨论了与俄罗斯最大的锂矿床Kolmozersky开发有关的人类学专家的工作。与会者讨论了新企业“极地锂”与当地居民互动的算法，并进行了人类学专业知识。北极发展项目办公室民族学专家的操作员将是专家中心。



北极发展项目办公室董事会主席Nikolai Doronin出席了会议。出席会议的还有该地区主要原住民组织和驯鹿养殖场的代表、原住民权利问题专家和律师、民间社会活动家和政府专家。



《民族学专家的目的是评估企业对居住在该地区的土著少数民族生活的影响。它必须将这种影响的程度“数字化”。重要的是要记录那些生活在企业影响区内的人，测量生态状况指标，收集和核实关于传统渔业的性质和规模、圣地和稀有动植物生境的所有可能信息。我们在另一个北极地区已经有过这样的经验》。Nikolai Doronin讲诉到。



北极发展项目办公室于2020年在泰梅尔半岛主办了一次民族学专家会议。有关更多信息，请访问网站。



计划在摩尔曼斯克州与主要科学机构合作进行研究。



《如果一个国家需要锂来实现俄罗斯的繁荣，那么，当然，必须开采锂。但是，必须考虑到影响原住民生活方式、文化等等的问题，也就是说，必须找到相互理解的办法。总的来说，这是非常重要的，我们觉得《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正在这样做，并向我们提出了问题。》摩尔曼斯克地区萨米人公共组织成员、科拉海岸社区负责人Ivan Matrekhin对讨论发表了评论。



摩尔曼斯克州的Kolmozerskoe锂矿床含有俄罗斯这种金属储量的近19%。它的开发实际上将在该地区建立一个新的工业部门，因为俄罗斯目前没有锂的开采和加工。这将使俄罗斯能够使用本国开采的贵重金属生产电池和电动汽车。



2023年2月8日，“极地锂”有限责任公司联合《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和Rosatom国有公司的合资企业，获得了Kolmoser锂矿床的使用许可证。开放于1947年Kolmoser矿床还含有铍、钶和钽。未来几个月将开始对该油田进行更多的地质勘探。计划在几年内完成设计和地质勘探工作，到2030年达到设计能力。合作伙伴计划建立从采矿和加工到高科技产品生产的一体化生产。





