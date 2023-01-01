独家权
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
虽然我们是世界第七大黄金生产国，但我们不得不从美国购买黄金
克莱门特·格瓦拉（Clemente Guevara）在该行业工作超过45年，负责管理秘鲁三大珠宝公司之一的New Fashion Peru。他们共同控制了价值1.2亿美元的珠宝出口市场90%的份额。格瓦拉还是秘鲁出口商协会（Exporter’s Association of Peru, ADEX）董事会成员。在这个不断增长的行业中，秘鲁的珠宝业面临着一个矛盾：尽管它是世界第七大黄金生产国（每年127吨），但珠宝制造商无法获得这种金属。
2023年1月24日
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
摩尔曼斯克地区北极发展项目办公室开始了民族志研究
北极发展项目办公室董事会主席Nikolai Doronin出席了会议。出席会议的还有该地区主要原住民组织和驯鹿养殖场的代表、原住民权利问题专家和律师、民间社会活动家和政府专家。
《民族学专家的目的是评估企业对居住在该地区的土著少数民族生活的影响。它必须将这种影响的程度“数字化”。重要的是要记录那些生活在企业影响区内的人，测量生态状况指标，收集和核实关于传统渔业的性质和规模、圣地和稀有动植物生境的所有可能信息。我们在另一个北极地区已经有过这样的经验》。Nikolai Doronin讲诉到。
北极发展项目办公室于2020年在泰梅尔半岛主办了一次民族学专家会议。有关更多信息，请访问网站。
计划在摩尔曼斯克州与主要科学机构合作进行研究。
《如果一个国家需要锂来实现俄罗斯的繁荣，那么，当然，必须开采锂。但是，必须考虑到影响原住民生活方式、文化等等的问题，也就是说，必须找到相互理解的办法。总的来说，这是非常重要的，我们觉得《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司正在这样做，并向我们提出了问题。》摩尔曼斯克地区萨米人公共组织成员、科拉海岸社区负责人Ivan Matrekhin对讨论发表了评论。
摩尔曼斯克州的Kolmozerskoe锂矿床含有俄罗斯这种金属储量的近19%。它的开发实际上将在该地区建立一个新的工业部门，因为俄罗斯目前没有锂的开采和加工。这将使俄罗斯能够使用本国开采的贵重金属生产电池和电动汽车。
2023年2月8日，“极地锂”有限责任公司联合《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和Rosatom国有公司的合资企业，获得了Kolmoser锂矿床的使用许可证。开放于1947年Kolmoser矿床还含有铍、钶和钽。未来几个月将开始对该油田进行更多的地质勘探。计划在几年内完成设计和地质勘探工作，到2030年达到设计能力。合作伙伴计划建立从采矿和加工到高科技产品生产的一体化生产。