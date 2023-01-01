《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司公布2022年可持续发展成果

2023年1月30日 评审

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司公布2022年可持续发展成果公司高层管理人员和公众代表讨论了谁需要可持续发展，并总结了利益攸关方调查的结果。



可持续发展原则是《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司战略的基础。公司定期与利益相关方互动，以确定公众对业务环境和社会可持续性的期望和看法。



今年的结果是由公司高层管理人员以在线格式提交的。200多人参加了会议，包括公司员工、政府、企业、社区、环境和其他非营利组织以及行业代表。





在今年取得进展的关键领域中，管理层提到了旨在减少事故数量的工业安全计划、诺里尔斯克的“硫磺计划“、公司所在地区生物多样性综合研究、新原则和关键社会战略项目。旨在改善当地社区的生活质量，保持《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司作为俄罗斯最具吸引力雇主之一的声誉，以及适应气候变化风险所需的气候情景。





《2022年可持续发展报告》主题调查对企业的影响进行了三个参数的评估：正负效应的规律性、规模和强度。公司调查了221人，包括123名内部和69名外部员工。调查显示，对环境的兴趣有所增加，对公司治理的兴趣有所减少。工业环境安全、运输对水设施的影响、负责任的地质勘探和土地开垦被列入重要议题清单。





《2022年主要可持续发展报告》附件中也包括Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司。还计划发表关于人权和气候变化的独立报告。



诺里尔斯克镍业投资者关系和可持续发展副总裁Vladimir Zhukov评论说：“谁需要可持续发展？简短的回答：我们所有人都需要它——我们的工作人员及其家属、政府、当地居民，包括土著少数民族、环保主义者、投资者和非政府组织。当然，这是该公司自己需要的，而且它每年都会通过在该领域进行令人印象深刻的投资来证明其意图的严肃性“。







Vladimir Malahov, Rough&Polished





