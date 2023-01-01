独家权
《极地钻石》：我们成功地收集了质量独特的钻石资产
《极地钻石》公司集团的首席地质学家Pavel Shelkov说，公司从事从卡累利阿到雅库特的俄罗斯新钻石矿床开发的勘探和评估工作。在Rough&Polished记者的采访中，他谈到了地质学家正在进行的项目及其前景。
2023年2月16日
De Beers计划今年在南非的威尼斯地下矿项目开始生产，并与安哥拉的Endiama建立合资企业
De Beers预计今年将在其位于南非的地下矿项目Venetia开始采矿，比原计划晚了近两年。该地下矿项目于2013年开始建设，计划于2021年投产。
集团发言人David Johnson在接受Rough&Polished机构的Matthew Nyaungwa的独家采访时表示，计划的投产日期被修改，主要是因为COVID-19疫情流行对其劳动力的影响，暴雨和供应链的延迟。项目旨在将该矿从露天开采改为地下开采，这将使该矿的开采寿命延长23年，至2046年。该地下矿项目预计将加工约1.3亿吨矿石，其中包含约9600万克拉的钻石。现有的选矿厂将加工至少590万吨矿石，每年生产约450万克拉钻石。Johnson表示，De...
2023年1月30日
虽然我们是世界第七大黄金生产国，但我们不得不从美国购买黄金
克莱门特·格瓦拉（Clemente Guevara）在该行业工作超过45年，负责管理秘鲁三大珠宝公司之一的New Fashion Peru。他们共同控制了价值1.2亿美元的珠宝出口市场90%的份额。格瓦拉还是秘鲁出口商协会（Exporter’s Association of Peru, ADEX）董事会成员。在这个不断增长的行业中，秘鲁的珠宝业面临着一个矛盾：尽管它是世界第七大黄金生产国（每年127吨），但珠宝制造商无法获得这种金属。
2023年1月24日
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司开始研究废岩吸收温室气体的能力
2021年公司生产了4120万吨矿石。在矿石开采和选矿过程中，企业会产生空岩或尾矿，这是一种细碎的碎石，粒径小于0.4毫米，类似于细砂。尾矿作为废物储存在特殊的填埋场尾矿池中。
这种岩石中含有的硅和氧化镁可以在风化过程中吸收二氧化碳——与大气长时间接触。二氧化碳与水和空气相互作用，与这些岩石中存在的矿物和金属结合，形成碳酸盐。这个过程叫做矿化。因此，СО2二氧化碳从大气中以碳酸盐的形式转化为次生矿物。
根据诺镍公司的环境战略，到2028年，第一和第二个覆盖领域（生产过程中的直接排放和能源消耗的间接排放）的温室气体排放量按类别分列。预计将从目前的1030万吨下降25%，降至每年770万吨。
考虑到公司的高产量，废石从大气中吸收二氧化碳的潜力可能高达每年数百万吨。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司技术创新部已经开始评估这一潜力。该部的专家与该小组的现场合作，收集了200个样本，以研究空岩的自然和人工矿化过程。然后，有关研究所将分析所收集的样品的矿物学和元素组成，评估所吸收的CO2含量。
为矿化研究进行钻探和尾矿取样
“我们已经开始研究矿化过程。该计划将制定一种基于结果的碳单位评估和计算方法，作为制定碳单位核算标准的基础。在生产过程中，我们将获得一种方法，根据一吨矿石的矿物学成分来估计尾矿的吸收能力。这将使我们了解我们加工了多少吨矿石，吸收了多少二氧化碳“。技术创新部副产品回收和参与技术负责人Sergei Wagner评论道。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还与科学家合作开发了人工矿化尾矿的技术。它可以应用于公司的生产现场：例如，热电厂的烟气或熔炉中含有CO2的工艺气体可以通过纸浆通过。这将大大增加温室气体的吸收潜力。
Vladimir Malahov, Rough&Polished