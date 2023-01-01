《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司开始研究废岩吸收温室气体的能力

2023年1月27日 评审

公司制定了一个雄心勃勃的目标，即减少温室气体排放，实现这一目标的一个方法是研究温室气体的吸收过程，并制定一种方法来计算捕获的碳单位。



2021年公司生产了4120万吨矿石。在矿石开采和选矿过程中，企业会产生空岩或尾矿，这是一种细碎的碎石，粒径小于0.4毫米，类似于细砂。尾矿作为废物储存在特殊的填埋场尾矿池中。





这种岩石中含有的硅和氧化镁可以在风化过程中吸收二氧化碳——与大气长时间接触。二氧化碳与水和空气相互作用，与这些岩石中存在的矿物和金属结合，形成碳酸盐。这个过程叫做矿化。因此，СО2二氧化碳从大气中以碳酸盐的形式转化为次生矿物。







根据诺镍公司的环境战略，到2028年，第一和第二个覆盖领域（生产过程中的直接排放和能源消耗的间接排放）的温室气体排放量按类别分列。预计将从目前的1030万吨下降25%，降至每年770万吨。



考虑到公司的高产量，废石从大气中吸收二氧化碳的潜力可能高达每年数百万吨。《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司技术创新部已经开始评估这一潜力。该部的专家与该小组的现场合作，收集了200个样本，以研究空岩的自然和人工矿化过程。然后，有关研究所将分析所收集的样品的矿物学和元素组成，评估所吸收的CO2含量。



为矿化研究进行钻探和尾矿取样





“我们已经开始研究矿化过程。该计划将制定一种基于结果的碳单位评估和计算方法，作为制定碳单位核算标准的基础。在生产过程中，我们将获得一种方法，根据一吨矿石的矿物学成分来估计尾矿的吸收能力。这将使我们了解我们加工了多少吨矿石，吸收了多少二氧化碳“。技术创新部副产品回收和参与技术负责人Sergei Wagner评论道。





《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还与科学家合作开发了人工矿化尾矿的技术。它可以应用于公司的生产现场：例如，热电厂的烟气或熔炉中含有CO2的工艺气体可以通过纸浆通过。这将大大增加温室气体的吸收潜力。





Vladimir Malahov, Rough&Polished





