独家权
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
2022年9月12日
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
保护北极生物多样性是诺富尔北极地区最重要的管理原则之一
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司副总裁强调了最近一次科学考察对生物多样性研究的重要性，并强调，该公司当时得出的结论是，为了在俄罗斯联邦北极地区开展经济活动，必须连接基础科学。
安德烈·格拉切夫（Andrei Grachev）在谈到诺里尔斯克公司为研究和保护北极生物多样性而开展的活动时说，诺里尔斯克公司认为这是其在北极地区最重要的经营原则之一，并补充说，“这是我们有意识的愿望和重要使命，是公司可持续发展战略的一部分。”
Vladimir Malahov, Rough&Polished