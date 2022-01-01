《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和“Atomflot”公司签署长期合同，吸引新的22220型破冰船

2022年12月8日 评审

该协议于今天在圣彼得堡举行的“北极：现在和未来”论坛上签署。该文件由高级副总裁兼《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司战略项目管理、物流和资源支持部门负责人Sergei Dubovitsky 与“Atomic fleet”公司总经理Leonid Irlica签署。



这是一份新的长期和独特的合同。根据该文件，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司22220系列核动力破冰船将在2041年底前用于北方海路的航行。可能延长至2051年底。目前，“西伯利亚”号核动力船根据短期合同与《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司合作——从2022年初开始。它全年在摩尔曼斯克/阿尔汉格尔斯克-杜丁卡航线上航行，并在叶尼塞湾工作，提供商业布线速度。



合同规定，在叶尼塞湾至杜丁卡港的叶尼塞河冰原上修建和维护运河，并为从冰层西缘至杜丁卡港和（或）返回（北海航道西段，卡拉海地区）的船只提供破冰服务。





新合同是《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司和俄罗斯原子能公司大规模战略伙伴关系的一部分，其目标是发展北海航线。这符合双方的长期利益：诺里尔斯克作为破冰船的主要用户之一，长期获得有保障的破冰船供应，而Rosatom作为SMP的基础设施运营商，为现有破冰船队提供装载能力，并为后续破冰船的建造提供资金。







《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司从“俄罗斯原子能公司吸引了两艘22220型核动力破冰船“泰梅尔”号（Vaigach）和“西伯利亚”号（Sibir）以及一艘柴油“马卡罗夫上将”号（Admiral Makarov）罗斯莫尔波特。该编队每月最多可运送11艘需要破冰护航的船只前往杜丁卡港。



此外，Rosatom和Nornickel继续开发柴油破冰船项目，并在港口破冰能力和修船等领域发展合作。





“由于诺里尔斯克工业区的货运量大幅增加，诺里尔斯克镍业公司需要增加破冰能力。这一增长与诺里尔斯克镍业公司和其他公司在泰梅尔的一系列投资项目的实施以及诺里尔斯克大规模翻新计划的启动有关。为了实现这些目标，我们已经扩展了我们的物流基础设施。例如，去年冬季通过杜丁卡航行的航班数量增加了75%，货运量比往年平均增长了40%。与“Atomflot”的长期合同和22220项目的新破冰船的永久参与将确保货物有节奏地运到诺里尔斯克，并将确保我们战略项目的成功实施，”Sergey Dubovitsky在签字仪式上说。





“我们的长期合作伙伴高度评价了核动力破冰船‘西伯利亚’在叶尼塞河上的效率，” Atomflot’总经理Leonid Irlica说。22220型核动力车，它准备为采矿和冶金公司的产品提供高效的运输系统。我注意到，如果诺镍公司感兴趣，该合同可以连续延长两个期限，每个期限最多五年。







《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司拥有自己的北极舰队。如今，该公司的船队由6艘Arc7级强化破冰船（5艘《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司集装箱船和1艘叶尼塞号油轮）组成。由于该项目的特点和Azipod发动机，这些船只能够在1.8米厚的冰上航行，而无需破冰船的护送。



2010年和2011年《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司的船只在一次航行中首次以独立航行的方式沿北海航线从西到东航行，向东南亚港口运送了诺里尔斯克镍公司的产品，并向后运送了补给货物。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司北极船队不仅可以向客户交付公司产品，还可以为该地区居民提供必要的产品和商品。该公司的船队每年向杜丁卡运送约11万吨食品和消费品。



除船队外，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还拥有多个内河港口和杜丁卡海港，以及摩尔曼斯克港的一个转运码头。港口配备了现代化的基础设施，用于与公司船只合作。



《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是世界上最大的钯和优质镍生产商，也是世界上领先的铂、钴、铜和铑生产商。公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。





《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区以及芬兰。



在俄罗斯，该公司的股票被允许在莫斯科和圣彼得堡交易所交易，ADR被允许在圣彼得堡交易所交易。



Vladimir Malakhov，Rough&Polished





