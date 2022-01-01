WGC报告：黄金行业适应气候变化和可持续发展战略

今天 评审

世界黄金理事会（World Gold Council，WGC）发布的《黄金与气候变化：适应和可持续性》报告确定了黄金行业与气候变化相关的关键物理脆弱性，并概述了一系列适应策略，以帮助该行业管理相关风险。



分析与Stantec斯坦泰克矿区的气候风险和社区关系专家合作进行，总结了可能影响当地和区域黄金开采的气候变化风险，描述了行业当前对这些影响的反应，并提出了解决方案。如何最好地改进对这些问题的反应。





金矿通常位于偏远和多样化的地方，可以在当地经济中发挥战略和关键作用。许多地方社区可能间接依赖可靠和稳定的黄金开采业来提供关键的能力、基础设施以及增长和发展机会。通过在气候风险的条件下建立可持续的采矿业，该行业可以在矿山内外提供更大的可持续性，并有可能减少对所有利益攸关方的负面经济和社会影响。





世界黄金理事会首席气候变化专家John Mulligan说：“我们的最新研究补充了我们之前对过渡风险对黄金行业影响的分析，表明黄金行业已经表现出对气候物理因素相关问题的高度认识。并采取了重大步骤，以提高矿山和当地社区的可持续性“。





“然而，这些步骤需要加快，因为我们对气候对行业影响的集体理解继续快速发展。我们的结果强调了该部门分享知识、确定趋同和一致的方法以及确定创新的适应解决方案的能力。在报告的关键点基础上，黄金行业准备扩大其能力，以提高未来对气候变化的抵御能力”。他补充道。





Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编





