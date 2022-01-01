阿联酋将于2024年领导金伯利进程

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迪拜多商品中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）宣布，阿联酋将于2024年担任金伯利进程主席，并于2023年被任命为副主席。据DMCC的新闻稿称，这一决定是在2022年11月5日在博茨瓦纳哈博罗内举行的金伯利进程全体会议讨论后做出的。



金伯利进程是负责管理世界钻石贸易的国际小组。联合国成立于2003年，由85个成员国组成，致力于确保不受管制的钻石原料不被用作资助冲突的手段进入合法钻石市场。这项任务规定通过实施严格的证书制度，提高了行业的透明度。2016年，阿联酋是第一个也是唯一一个被任命为年度主席的阿拉伯国家。





DMCC董事会主席兼首席执行官Ahmed bin Sulayem表示：“金伯利进程是一个全球机构，致力于在安全和稳定的环境中促进贸易繁荣，以便所有参与者及其附属社区都能充分受益。在市场高度不确定和动荡的时期，阿联酋担任金伯利进程主席将确保稳定和连续性，我们致力于与参与者合作，以最高水平的忠诚确保全球钻石业的长期可持续增长”。





阿联酋的金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）由经济部管理，经济部又授权DMCC管理国家钻石进出口程序。



2021年，阿联酋成为世界上最大的钻石交易中心，交易额为228亿美元。今年上半年，阿联酋的钻石贸易总额达到198亿美元，同比增长25%。



迪拜钻石交易所（Dubai Diamond Exchange,DDE）位于迪拜阿尔马斯大厦。这座大楼是阿联酋金伯利进程的总部所在地，为全国各地的合法钻石贸易提供便利。DDE是全球最大的钻石招标平台，拥有超过1150家钻石公司，为行业成员和专业人士提供最先进的基础设施、设施、产品和服务，以实现强劲增长和贸易。





DDE是世界钻石理事会（World Diamond Council）、世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses）、世界珠宝联合会（World Jewellery Confederation）和负责任珠宝理事会（Responsible Jewellery Council）的积极成员。



Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编





