独家权
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
2022年9月12日
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司为全球经济和气候变化制定了长期方案
社会经济发展情景是根据TCFD国际标准方法在俄罗斯科学院国民经济预测研究所专家的参与下制定的。这些假设情景下的全球温度预测变化与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的三种假设情景（SSP 126、SSP 245、SSP 585）一致，该公司采用这些假设情景来评估其所在地区与气候变化相关的物理风险。
这些情景已得到联委会风险管理委员会和董事会可持续发展和气候变化委员会的批准。
公司还开发了一种计算国内碳价格的方法，并在试点数据中进行了测试，该方法将用于投资和运营决策。
“气候议程对我们来说仍然非常重要。我们正在根据国际最佳实践（如TCFD标准）建立气候风险评估体系。利用全球经济的长期气候和社会经济假设情景是适应气候变化的实际风险以及与全球能源过渡有关的风险的关键。后者也为我们提供了良好的机会，因为全球对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产的“绿色金属”的需求将不断增长，而我们的镍产品的碳足迹是行业中最小的。-《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司投资者关系和可持续发展副总裁弗拉基米尔·朱可夫评论了项目的发展。
公司制定了全球经济社会和经济发展的三个长期情景及其相应的气候情景：“快速转型”、“可持续钯”和“全球增长”。
第一种设想是实现《巴黎协定》的目标，第二种设想是维持当前的社会经济和技术趋势，第三种设想是“全球增长”，即实际放弃遏制气候变化的努力，继续主要在发展中国家实现以碳氢化合物为基础的经济增长。
“可持续钯”情景被选为基线情景，在绿色经济发展的同时，传统产业有望继续发挥重要作用。特别是内燃机汽车的市场份额将保持在更高水平，因此对钯的长期需求将保持稳定。该公司将使用另外两种情景进行与气候变化相关的压力测试。
这些情景是作为TCFD合规性路线图项目的一部分制定的，该路线图是公司环境和气候变化战略的一部分。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是世界上最大的钯和优质镍生产商，也是世界上铂、钴、铜和铑的主要生产商。公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。
《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区以及芬兰。
在俄罗斯，该公司的股票被允许在莫斯科和圣彼得堡交易所交易，ADR被允许在圣彼得堡交易所交易。
Vladimir Malahov, Rough&Polished