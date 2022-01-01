《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司为全球经济和气候变化制定了长期方案

2022年11月22日 评审

《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司是钯和优质镍的最大生产商，也是铂和铜的主要生产商，为2050年前的全球经济发展和气候变化制定了自己的三个方案。他们出席了在埃及举行的第27届联合国气候变化框架公约缔约方大会。该公司将利用这些情景进行战略规划，评估全球能源转型带来的风险和机遇，并适应气候变化。





社会经济发展情景是根据TCFD国际标准方法在俄罗斯科学院国民经济预测研究所专家的参与下制定的。这些假设情景下的全球温度预测变化与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的三种假设情景（SSP 126、SSP 245、SSP 585）一致，该公司采用这些假设情景来评估其所在地区与气候变化相关的物理风险。







这些情景已得到联委会风险管理委员会和董事会可持续发展和气候变化委员会的批准。



公司还开发了一种计算国内碳价格的方法，并在试点数据中进行了测试，该方法将用于投资和运营决策。







“气候议程对我们来说仍然非常重要。我们正在根据国际最佳实践（如TCFD标准）建立气候风险评估体系。利用全球经济的长期气候和社会经济假设情景是适应气候变化的实际风险以及与全球能源过渡有关的风险的关键。后者也为我们提供了良好的机会，因为全球对《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司生产的“绿色金属”的需求将不断增长，而我们的镍产品的碳足迹是行业中最小的。-《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司投资者关系和可持续发展副总裁弗拉基米尔·朱可夫评论了项目的发展。





公司制定了全球经济社会和经济发展的三个长期情景及其相应的气候情景：“快速转型”、“可持续钯”和“全球增长”。







第一种设想是实现《巴黎协定》的目标，第二种设想是维持当前的社会经济和技术趋势，第三种设想是“全球增长”，即实际放弃遏制气候变化的努力，继续主要在发展中国家实现以碳氢化合物为基础的经济增长。





“可持续钯”情景被选为基线情景，在绿色经济发展的同时，传统产业有望继续发挥重要作用。特别是内燃机汽车的市场份额将保持在更高水平，因此对钯的长期需求将保持稳定。该公司将使用另外两种情景进行与气候变化相关的压力测试。





这些情景是作为TCFD合规性路线图项目的一部分制定的，该路线图是公司环境和气候变化战略的一部分。





《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是世界上最大的钯和优质镍生产商，也是世界上铂、钴、铜和铑的主要生产商。公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。





《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区以及芬兰。





在俄罗斯，该公司的股票被允许在莫斯科和圣彼得堡交易所交易，ADR被允许在圣彼得堡交易所交易。



Vladimir Malahov, Rough&Polished





