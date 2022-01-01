《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司准备与俄罗斯自然资源部合作建立永久冻土监测系统

2022年11月17日 评审

俄罗斯永久冻土监测系统可以在诺尔镍公司的参与下建立，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司已经实施了土壤温度监测，并建立了一个研究中心。采矿和冶金公司副总裁安Andrei Grachev星期五在北极和南极日论坛上说。



“公司开发并实施了地质技术监测系统，允许对多年冻土温度进行持续的自动监测。在诺里尔斯克，在我们的财政和组织支持下，成立了建筑技术和建筑物状况监测研究中心。该研究所正在努力建立一个国家多年冻土基线监测系统。公司准备与该部建立全面的关系，我们准备分享经验，” Andrei Grachev说。



据他介绍，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司还准备与地方当局和克拉斯诺亚尔斯克地区合作进行监测。诺里尔斯克还指出，在《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司87年的运营过程中，诺里尔斯克学会了用诺里尔斯克语与北极交谈，并尽一切努力保护北极环境。

“我们采取了相当严肃的态度。我们清楚地认识到，没有公私伙伴关系，我们将无法开展我们现在所做的工作。特别是，去年我们与俄罗斯联邦自然资源和生态部签署了一项关于监测北极熊种群的协议，今年我们签署了一项关于保护虾种群的协议”Andrei Grachev补充道。



2022年，《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司开始了生物多样性的基础研究，继续与俄罗斯科学院西伯利亚分院合作，该研究始于2020年，自诺里尔斯克探险队以来已扩展到三个地区。这项研究的目的是确定公司的影响范围，并评估《Norilsk Nickel》诺里尔斯克镍业公司地区生态系统的生物多样性状况。这项研究将为生物多样性影响管理以及生物多样性养护和监测方案的制定提供基础。





