独家权
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
2022年9月12日
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
TAGS在过去5年取得的成功促使许多大型招标公司在迪拜定期举行大型招标
Mike Aggett曾在英国和国外的De Beers工作了32年，在那里他结束了作为全球Global Sightholder Sales（GSS）全球销售主管的工作。
Mike Aggett，Trans Atlantic Gem Sales（TAGS）首席执行官兼首席执行官，也是迪拜钻石交易所（Dubai Diamond Exchange）董事会成员。
在接受Rough&Polished采访时，Mike Aggett谈到了TAGS在迪拜的活动和成果。
你能谈谈TAGS从成立到今天的历史吗？它是在哪个国家注册的，最初提供什么服务等等？
Trans Atlantic Gem Sales公司于2017年开始招标和拍卖，并在迪拜注册。作为第一家看到迪拜作为重要钻石交易中心潜力的投标公司，我们成功地进行了定期销售，这促使迪拜钻石交易所在迪拜多商品中心（Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC）的阿尔马斯大厦（Almas Tower）建造了一个超现代的投标中心。2017年，我们推出了价值340万美元的少量南非钻石，现在我们每月都会推出价值3000万至4000万美元的钻石。
TAGS也在其他国家工作吗？您是否打算在不久的将来开始在其他国家工作？
TAGS在开普敦设有办事处。
2022年，安哥拉政府从几家世界领先的投标公司中选择TAGS成立安哥拉钻石交易所，并代表Sodiam在罗安达组织和管理钻石招标。目前，Sodiam大楼的招标平台正在建设中，我们希望2023年初在罗安达开始招标。
除了拍卖之外，TAGS目前还提供哪些服务？有没有计划在不久的将来提供更多的服务？
迪拜将热情好客和有利的商业环境视为其优势之一。因此，大多数TAGS客户现在都在迪拜开展业务，许多家庭已经从传统中心搬迁。TAGS为供应商提供多种商业服务，详情如下。
再一次，你能概述一下Trans Atlantic Gem Sales目前在迪拜提供的其他服务吗？
我们为大型钻石生产商和小型采矿企业提供全面的解决方案。简言之，我们可以提出以下建议：
促进部分融资；
货物分类；
货物估价；
安全存放在TAGS办公室；
品牌（制造商可以在招标过程中使用他们的品牌材料和徽标）；
管理和开展活动；
完整的销售报告和分析；
开具发票和安排付款；
向中标公司发货。
除南非外，您目前或将来还会代表哪些其他国家参加投标？如果TAGS代表小规模采矿者，是否对供应来源进行全面核查？
我们定期从所有南非国家和安哥拉提供货物。
在我们代表小规模手工艺品的国家，我们必须遵守有关政府制定的严格规则。
预计迪拜的TAGS将与珠宝拍卖商竞争吗？TAGS迄今为止在迪拜的工作带来了哪些经验、成功和优势？
TAGS在过去5年取得的成功促使许多大型招标公司在迪拜定期举行大型招标。这一活动以及由此产生的钻石业务的增长使迪拜在2022年成为世界领先的钻石贸易中心，而安特卫普此前曾是该中心的所在地。
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编