TAGS在过去5年取得的成功促使许多大型招标公司在迪拜定期举行大型招标

2022年11月15日 评审

Mike Aggett是一位合格的私人顾问，在采矿和冶金行业拥有丰富的经验。凭借奢侈品，商业规划，销售，宝石和珠宝方面的知识，迈克是多佛学院毕业的专业人士。





Mike Aggett曾在英国和国外的De Beers工作了32年，在那里他结束了作为全球Global Sightholder Sales（GSS）全球销售主管的工作。





Mike Aggett，Trans Atlantic Gem Sales（TAGS）首席执行官兼首席执行官，也是迪拜钻石交易所（Dubai Diamond Exchange）董事会成员。



在接受Rough&Polished采访时，Mike Aggett谈到了TAGS在迪拜的活动和成果。



你能谈谈TAGS从成立到今天的历史吗？它是在哪个国家注册的，最初提供什么服务等等？



Trans Atlantic Gem Sales公司于2017年开始招标和拍卖，并在迪拜注册。作为第一家看到迪拜作为重要钻石交易中心潜力的投标公司，我们成功地进行了定期销售，这促使迪拜钻石交易所在迪拜多商品中心（Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC）的阿尔马斯大厦（Almas Tower）建造了一个超现代的投标中心。2017年，我们推出了价值340万美元的少量南非钻石，现在我们每月都会推出价值3000万至4000万美元的钻石。



TAGS也在其他国家工作吗？您是否打算在不久的将来开始在其他国家工作？



TAGS在开普敦设有办事处。



2022年，安哥拉政府从几家世界领先的投标公司中选择TAGS成立安哥拉钻石交易所，并代表Sodiam在罗安达组织和管理钻石招标。目前，Sodiam大楼的招标平台正在建设中，我们希望2023年初在罗安达开始招标。





除了拍卖之外，TAGS目前还提供哪些服务？有没有计划在不久的将来提供更多的服务？



迪拜将热情好客和有利的商业环境视为其优势之一。因此，大多数TAGS客户现在都在迪拜开展业务，许多家庭已经从传统中心搬迁。TAGS为供应商提供多种商业服务，详情如下。





再一次，你能概述一下Trans Atlantic Gem Sales目前在迪拜提供的其他服务吗？



我们为大型钻石生产商和小型采矿企业提供全面的解决方案。简言之，我们可以提出以下建议：



促进部分融资；



货物分类；



货物估价；



安全存放在TAGS办公室；



品牌（制造商可以在招标过程中使用他们的品牌材料和徽标）；





管理和开展活动；



完整的销售报告和分析；



开具发票和安排付款；



向中标公司发货。



除南非外，您目前或将来还会代表哪些其他国家参加投标？如果TAGS代表小规模采矿者，是否对供应来源进行全面核查？





我们定期从所有南非国家和安哥拉提供货物。



在我们代表小规模手工艺品的国家，我们必须遵守有关政府制定的严格规则。



预计迪拜的TAGS将与珠宝拍卖商竞争吗？TAGS迄今为止在迪拜的工作带来了哪些经验、成功和优势？



TAGS在过去5年取得的成功促使许多大型招标公司在迪拜定期举行大型招标。这一活动以及由此产生的钻石业务的增长使迪拜在2022年成为世界领先的钻石贸易中心，而安特卫普此前曾是该中心的所在地。



Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编





