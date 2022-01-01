“采掘业才女-2022”：获奖者

今天 评审

10月7日，俄罗斯联邦公共商会举行了庄严的颁奖仪式，授予"采掘业才女—2022"奖。该奖项由非营利组织ANO"促进采矿业妇女专业发展"（Women in Mining Russia—WIM）于2021年设立，该组织成立于2021年，由俄罗斯领先的矿业和冶金公司-Polymetal，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司和Petropavlovsk的倡议。



她特别感谢组织者和俄罗斯联邦公共商会，高级副总裁兼«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司人事、社会政策和公共关系部门负责人Larissa Zerkova。



“与去年相比，申请人数大幅增加。这真是太棒了。这意味着，每年我们都会学到更多真正有趣的生活故事。在«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司，我们非常重视我们的女性，在过去的一年里，我们一直在谈论我们的获奖同事，这些材料的浏览量超过了100万次。当然，这证明了对获奖者的特殊兴趣，”她说道。



采掘业涉及勘探、开采和初级处理，这涉及大量使用自然资源，产生工业废物，从而对环境产生不利影响。今天，工业企业正在开展大规模活动，最大限度地减少对其活动的环境损害，其中许多企业在俄罗斯联邦公共商会的平台上讲述了这一点，并积极参与了有关这一主题的活动。



“在公司中推广这些做法的责任往往是女性。因为他们的本性是和谐的，照顾和照顾他们的孩子和亲人的幸福环境。这就是为什么生态和环境保护委员会支持该奖项的举办，并很高兴在俄罗斯联邦公共商会举办2022年第二届颁奖典礼。我们与该奖项的组委会一道决定发起一项单独的环境提名，以表彰为采掘企业实施的环境保护措施做出特殊贡献的最佳女性专业人士。新生态提名的获奖者将于2023年确定，”生态和环境保护委员会主席Elena Sharoykina说。



来自俄罗斯不同地区的200多人参加了这次活动，包括主要矿业和冶金公司的入围者和管理层，以及其他相关行业的公司代表。





