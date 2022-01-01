«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁Andre Grachev谈支持北方土著人民方案

今天 评审

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁Andrey Grachev在摩尔曼斯克举行的“土著人民可持续发展公私伙伴关系”国际论坛期间接受《俄罗斯报》采访时谈到了支持北方土著人民的计划，他强调，该公司在创建该公司时确定的第一个标准是：这就是“没有我们就没有我们”的原则。



“当我们制定计划时，我们不是自己写的，我们走遍了社区，与他们进行了谈判，他们给了我们他们的建议。包括北方原住民生活中最紧迫的问题，也是我们邻国最关心的问题。在我们制定了一项计划之后，我们再次与签署该计划的社区领导人进行了谈判，”他说道。



Andrey Grachev还强调了该项目的民族性和原则透明度，因为该项目是在社区内讨论的，每个人都知道该项目将包括哪些活动以及何时完成。此外，据他介绍，该计划的每个条款都有自己的预算，设施的交付期限。“这是我们带来的特殊性。每个方案都应有一个监督机构，该机构有义务不断监测活动的执行情况。应泰米尔社区代表的要求，与公司极地分公司一起成立了一个协调委员会，负责监督计划的执行，并根据新想法的出现对计划进行调整。” 他接着说道。



谈到成立董事会的发起人Andrey Grachev说：“一年半前，Vladimir Potanin收到了泰米尔社区代表的呼吁，要求在公司成立这样一个董事会。他认为，协调委员会应在北方原住少数民族聚居的地区开展工作。因此，有人提出了一个反建议：让我们在泰米尔而不是莫斯科建立一个。董事会成员应包括市政当局、社区代表和«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司分部的代表。”



谈到«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司在俄罗斯北极地区首次实施的自由、事先和知情同意程序，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁强调，这一过程的主要原则是“没有我们就什么都不是”，并指出谈判和利益考虑是«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司文化的一部分。“我们一直说，我们对北方土著人民的政策基于三项原则。首先是考虑到北方原住民的利益。二是维护传统渔业。第三是与泰米尔人民代表的持续对话，”他说道。



关于北方土著人民居住地区旅游业的发展，Andrey Grachev说，在不久的将来，乌斯特阿瓦姆将建设一个旅游中心，这将有助于泰米尔地区民族旅游业的发展，«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不仅从为当地居民增加就业机会的角度考虑这些设施，而且希望这将是该地区的一张名片。 “社区代表认为，旅游业将补充他们的收入和传统活动” 他补充说道。



在谈到摩尔曼斯克地区Kolmozerskoye锂矿床的开发前景时，Andrey Grachev谈到了该公司为解决居住在这些地方的萨米人的利益而开展的工作。“我们有经验，我们准备好进一步讨论，”他说。更重要的是，俄罗斯有机会摆脱“锂依赖”。从6月开始，我们就锂项目与萨米人进行了初步磋商。目前，一切都处于信息和数据收集阶段”。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司副总裁在总结论坛成果时说：“首先，我们感到国家需要企业解决原住民的发展问题。第二，我们发现原住民、国家和企业的目标要么完全一致，要么完全相同。这是未来合作的保证。第三，我们同意对不同行为者与原住民的关系进行分析。我从雅库特和尤格拉的代表那里听到了很多有趣的事情。每个人都有自己的经验，应该收集这些经验，放在FADN网站上，并向整个商界和俄罗斯北极地区的所有主体公开。我们一起工作很愉快。”



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malahov, Rough&Polished





