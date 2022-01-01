«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司启动钯在绿色经济中的应用研究

今天 评审

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司正在开展钯在绿色经济部门应用的研究和开发活动。公司副总裁Andre Grachev星期五在碳排放和绿色经济圆桌会议上宣布了这一消息。



Grachev说：“公司的转型风险之一是产品需求结构的变化。例如，放弃内燃机汽车可能会降低对钯的需求。为此，我们启动研发活动，寻找钯在新兴绿色经济领域的新应用。”。



与此同时，副总裁指出，公司“很高兴转向环保运输”，因为镍被用于制造此类汽车的电池。这种金属也被广泛应用于太阳能。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是世界上最大的镍钯生产商，是世界上领先的铂、钴、铜和铑生产商。该公司还生产金、银、铱、硒、钌和碲。诺里尔斯克镍业集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区，以及芬兰和南非。



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。





