独家权
当想投资钻石时，彩色钻石是最好的选择
总部位于迪拜的黄金和钻石贸易Foz Gold & Diamonds Trading公司总裁兼董事总经理Sergio Calderon博士从事钻石，黄金，进出口业务，国际贸易和发展超过六年。Sergio还是高科技概念营销High-Tech Concepts Marketing（HTC Marketing）的首席执行官，这是一家德国私营公司，提供模块化储能系统已有近12年的历史。 HTC还生产存储系统的设计。此前，作为德国JHG GmbH的生产总监，Sergio在工程和采矿领域积累了十年的丰富知识和经验，但在此之前，他在绿色技术的研发领域工作了三年，担任总部位于伦敦的Lightstone...
2022年10月12日
Anglo American Platinum 对南非的氢能进行重大经济投资
公司发言人表示，Anglo American Platinum继续对南非的氢进行大量经济投资。铂族金属 (PGM) 矿业公司外部沟通主管 Nomonde Ndwalaza 在接受 Rough&Polished 的 Mathew Nyaungwa 独家采访时表示，他们正在对这个问题采取差异化的方法。她说，他们一直在投资并与其他人合作，在南非创建氢谷，并投资于可再生能源和技术开发，例如氢动力矿车。同时，Ndwalaza 表示，在 2022 年上半年，Anglo American Platinum公布的...
2022年9月27日
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
2022年9月12日
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司启动钯在绿色经济中的应用研究
Grachev说：“公司的转型风险之一是产品需求结构的变化。例如，放弃内燃机汽车可能会降低对钯的需求。为此，我们启动研发活动，寻找钯在新兴绿色经济领域的新应用。”。
与此同时，副总裁指出，公司“很高兴转向环保运输”，因为镍被用于制造此类汽车的电池。这种金属也被广泛应用于太阳能。
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是世界上最大的镍钯生产商，是世界上领先的铂、钴、铜和铑生产商。该公司还生产金、银、铱、硒、钌和碲。诺里尔斯克镍业集团的生产部门位于俄罗斯诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔地区，以及芬兰和南非。
公司信息
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。
在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。