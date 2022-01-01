«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司–可持续发展评级领导者

今天 评审

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司在AK&M评级机构公布的有色金属和采矿类公司社会责任评级中排名第一。



公司的社会支出——工资、税收和慈善——占总收入的38.2%。这一数字是业内最高的，基于AK&M对48家公司的广泛数据分析。



此外，公司在“有色金属和采矿”类别的AK&M碳足迹排名中排名第三，每100万卢布的收入中就有7.78吨的单位直接温室气体排放。



俄罗斯大型公司名单是基于公司温室气体排放量的排名，每个公司都显示了在100万卢布的生产成本中，有多少温室气体进入大气。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司在“有色金属和采矿”类别中排名第三，在“最大控股”类别中排名第12，每100万卢布的收入中就有7.78吨的单位直接温室气体排放。



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malakhov, Rough&polished





