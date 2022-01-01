雅库特《Mir》矿床地下矿山建设项目将获得国家支持

2022年9月9日 评审

9 月 6 日星期二，在第七届东方经济论坛期间，萨哈（雅库特）共和国领导人 Aisen Nikolaev 和 ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 讨论了在《Mir》钻石矿床建造新地下矿井的计划，这是最大的钻石矿床之一。和世界上最著名的钻石矿床。



萨哈共和国（雅库特）元首A.S. Nikolaev：“ALROSA 已多次宣布恢复生产的计划，前提是该项目的经济效益被认为是积极的，并且符合工业安全要求。在我们与俄罗斯联邦财政部长 Anton Germanovich Siluanov 的联席会议上讨论了项目前期工作的结果以及建设名为 Mir-Glubokiy 的新矿的财务和经济理由阿尔罗萨监事会成员。人们认识到，在当前条件下开发该领域是有利可图的。此外，A.G. Siluanov 指示解决在该项目实施过程中向 ALROSA 提供国家支持的问题。因此，今天建造新地下矿山的计划正在形成。”



根据S.S. Ivanov的说法，实施该项目的最重要条件仍然是工作安全 - 无论是在施工阶段还是在矿山运营阶段。将特别注意含水层的安全通道。 “专家们做了大量的研究工作，以考虑到矿床的采矿和地质结构的所有细微差别，”他强调说。“因此，今天我们几乎可以在监事会层面采取一切必要的公司决策，以便在今年启动该项目。”





“传说中的《Mir》金伯利岩管，米尔尼市首先围绕它生长，然后是整个米尔尼区，对雅库特和该国的整个钻石开采业具有战略意义。 在这个独特的领域恢复生产不仅是ALROSA、城市、地区和共和国最重要的任务，也是整个国家的最重要的任务S.S.Ivanov总结道。



Vladimir Malakhov, Rough&Polished





