«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果

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«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司（一下简称“Norilsk Nickel”或“借款人”）宣布其单独的债券持有人会议（“第一次会议”）的结果，涉及金额为 1,000,000,000 美元的未偿个人债券发行，将于 2022 年到期，以及票面年利率6.625%，2023年到期的10亿美元债券，年利率4.10%，2024年到期的750,000,000美元债券，年票利率3.375%， 500,000,000 美元于 2025 年到期，票面利率为每年 2.55% 的债券，500,000,000 美元于 2026 年到期，票面利率为每年 2.8% 的债券（以下统称“票据”，单独称为“系列”），每个系列由 MMC Finance Designated Activity Company （“发行人”）仅用于为借款人提供贷款。





本公告中未定义的大写术语具有发行人日期为 2022 年 8 月 10 日的票据的同意备忘录（“备忘录”）中给出的含义。



公司信息



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。



«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。



在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。

«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。



Vladimir Malakhov, Rough&polished





