独家权
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
2022年9月12日
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
日内瓦钻石交易所总裁 Antonio Cecere 警告通胀上升和消费者购买力下降
Antonio Cecere 是 Cecere Group 的董事总经理，该集团在钻石和奢侈品领域开展业务，其中包括 Cecere Monaco，一家专注于钻石的高度专业化的另类投资公司，以及时尚珠宝品牌 Regina Monte Carlo、专注于日常医疗化妆品的 Cecere Laboratories 品牌和生物制药制造商 Helix Pharma。除了商业，Antonio Cecere 还从事许多其它活动，包括担任讲师和发表公开演讲，以及担任摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond...
2022年8月1日
博茨瓦纳在钻石勘探的财政激励方面处于领先地位
执行总经理James Campbell表示，博茨瓦纳作为世界领先的钻石生产商之一，博茨瓦纳继续为钻石勘探和开发提供法律确定性和经济激励。他说，没有其它非洲政府为钻石勘探公司提供足够的财政激励。初级钻石勘探公司主要在博茨瓦纳和南非开展业务。对津巴布韦的钻石勘探感兴趣。博茨瓦纳钻石公司的执行总经理还表示，公司计划从钻石勘探转向钻石生产。Campbell 表示，如果他们获得从 Gem Diamonds 收购 Ghaghoo 钻石矿的资金，他们将在南非和博茨瓦纳创建一个商业企业。
2022年7月26日
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司公布获得债券持有人同意程序的结果
本公告中未定义的大写术语具有发行人日期为 2022 年 8 月 10 日的票据的同意备忘录（“备忘录”）中给出的含义。
公司信息
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司是一家多元化的采矿和冶金公司，是全球最大的钯和高品位镍生产商，也是全球领先的铂、钴、铜和铑生产商。 公司还生产银、金、铱、钌、硒、碲、硫等产品。
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司的生产部门位于俄罗斯的诺里尔斯克工业区、科拉半岛和外贝加尔湖地区以及芬兰。
在俄罗斯，公司股票获准在莫斯科和圣彼得堡证券交易所交易，美国存托凭证获准在圣彼得堡证券交易所交易。
«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司全力支持联合国 2030 年可持续发展议程和联合国可持续发展目标。对于公司而言，坚持可持续发展和企业社会责任原则是有效开展运营和业务发展的重要组成部分。«Norilsk Nickel»诺里尔斯克镍公司不断改进其在环境保护、人权保护、工业安全和劳动保护、环境影响评估、生物多样性保护等领域的活动。 2215 亿卢布——2021 年与可持续发展目标相关的项目的支出金额。
Vladimir Malakhov, Rough&polished