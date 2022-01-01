独家权
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
2022年9月12日
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
日内瓦钻石交易所总裁 Antonio Cecere 警告通胀上升和消费者购买力下降
Antonio Cecere 是 Cecere Group 的董事总经理，该集团在钻石和奢侈品领域开展业务，其中包括 Cecere Monaco，一家专注于钻石的高度专业化的另类投资公司，以及时尚珠宝品牌 Regina Monte Carlo、专注于日常医疗化妆品的 Cecere Laboratories 品牌和生物制药制造商 Helix Pharma。除了商业，Antonio Cecere 还从事许多其它活动，包括担任讲师和发表公开演讲，以及担任摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond...
2022年8月1日
博茨瓦纳在钻石勘探的财政激励方面处于领先地位
执行总经理James Campbell表示，博茨瓦纳作为世界领先的钻石生产商之一，博茨瓦纳继续为钻石勘探和开发提供法律确定性和经济激励。他说，没有其它非洲政府为钻石勘探公司提供足够的财政激励。初级钻石勘探公司主要在博茨瓦纳和南非开展业务。对津巴布韦的钻石勘探感兴趣。博茨瓦纳钻石公司的执行总经理还表示，公司计划从钻石勘探转向钻石生产。Campbell 表示，如果他们获得从 Gem Diamonds 收购 Ghaghoo 钻石矿的资金，他们将在南非和博茨瓦纳创建一个商业企业。
2022年7月26日
Vipul Shah 成为 GJEPC 主席
Vipul Shah 担任 GJEPC 主席，任期为 2022 年 9 月至 2024 年 9 月，Kirit Bhansali 被选为GJEPC新的副主席。
详细介绍了他对印度宝石和珠宝行业的愿景，Vipul Shah 说：能在这些激动人心的时刻回到 GJEPC 主席的位置上，我感到很荣幸。 印度宝石和珠宝行业正处于另一个增长阶段的开端，并将在 2022-23 财年达到政府的 457 亿美元出口目标。我们有巨大的增长机会。 与阿联酋（全面经济伙伴关系协定）和澳大利亚（经济合作与贸易协定）签署的具有里程碑意义的贸易协定为全金珠宝出口商在阿联酋提供了竞争优势。此外，即将出台的企业和服务中心发展(Development of Enterprise and Service Hubs, DESH)法将促进经济特区生态系统并促进出口。 我借此机会感谢政府通过贸易友好措施继续支持该行业。
GJEPC副主席表示：“我很荣幸能够担任这个伟大组织的副主席，担任这个行业的副主席，这个组织是我的前辈多年辛勤工作建立起来的。 我们经历了动荡的两年，随着我们进入一个新的后大流行时代，GJEPC 将通过其持续的领导力，帮助该行业进入一个增长、活力和繁荣的新阶段。政府继续支持基础设施发展项目，例如孟买圣克鲁斯电子出口加工区 (SEEPZ) 中最先进的 Mega CFC（共同促进中心）(Common Facilitation Center) 和正在建设的世界级印度珠宝园孟买 (India Jewellery Park Mumbai)，将创建一个出口友好型生态系统将支撑该行业的发展。”
Aruna Gaitonde，Rough&Polished亚洲部主编