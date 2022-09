Vipul Shah 成为 GJEPC 主席

今天 评审

据媒体报道,印度领先的宝石和珠宝贸易组织宝石和珠宝出口促进委员会(Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC)于 2022 年 8 月 30 日宣布了 GJEPC 董事会 2022-2024 年新成员的选举结果从组织中成立。

Vipul Shah 担任 GJEPC 主席,任期为 2022 年 9 月至 2024 年 9 月,Kirit Bhansali 被选为GJEPC新的副主席。

详细介绍了他对印度宝石和珠宝行业的愿景,Vipul Shah 说:能在这些激动人心的时刻回到 GJEPC 主席的位置上,我感到很荣幸。 印度宝石和珠宝行业正处于另一个增长阶段的开端,并将在 2022-23 财年达到政府的 457 亿美元出口目标。我们有巨大的增长机会。 与阿联酋(全面经济伙伴关系协定)和澳大利亚(经济合作与贸易协定)签署的具有里程碑意义的贸易协定为全金珠宝出口商在阿联酋提供了竞争优势。此外,即将出台的企业和服务中心发展(Development of Enterprise and Service Hubs, DESH)法将促进经济特区生态系统并促进出口。 我借此机会感谢政府通过贸易友好措施继续支持该行业。



GJEPC副主席表示:“我很荣幸能够担任这个伟大组织的副主席,担任这个行业的副主席,这个组织是我的前辈多年辛勤工作建立起来的。 我们经历了动荡的两年,随着我们进入一个新的后大流行时代,GJEPC 将通过其持续的领导力,帮助该行业进入一个增长、活力和繁荣的新阶段。政府继续支持基础设施发展项目,例如孟买圣克鲁斯电子出口加工区 (SEEPZ) 中最先进的 Mega CFC(共同促进中心)(Common Facilitation Center) 和正在建设的世界级印度珠宝园孟买 (India Jewellery Park Mumbai),将创建一个出口友好型生态系统将支撑该行业的发展。”



Aruna Gaitonde,Rough&Polished亚洲部主编