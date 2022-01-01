独家权
Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议
HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...
昨天
Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场
Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...
2022年9月9日
我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇
Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。
2022年8月10日
日内瓦钻石交易所总裁 Antonio Cecere 警告通胀上升和消费者购买力下降
Antonio Cecere 是 Cecere Group 的董事总经理，该集团在钻石和奢侈品领域开展业务，其中包括 Cecere Monaco，一家专注于钻石的高度专业化的另类投资公司，以及时尚珠宝品牌 Regina Monte Carlo、专注于日常医疗化妆品的 Cecere Laboratories 品牌和生物制药制造商 Helix Pharma。除了商业，Antonio Cecere 还从事许多其它活动，包括担任讲师和发表公开演讲，以及担任摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond...
2022年8月1日
博茨瓦纳在钻石勘探的财政激励方面处于领先地位
执行总经理James Campbell表示，博茨瓦纳作为世界领先的钻石生产商之一，博茨瓦纳继续为钻石勘探和开发提供法律确定性和经济激励。他说，没有其它非洲政府为钻石勘探公司提供足够的财政激励。初级钻石勘探公司主要在博茨瓦纳和南非开展业务。对津巴布韦的钻石勘探感兴趣。博茨瓦纳钻石公司的执行总经理还表示，公司计划从钻石勘探转向钻石生产。Campbell 表示，如果他们获得从 Gem Diamonds 收购 Ghaghoo 钻石矿的资金，他们将在南非和博茨瓦纳创建一个商业企业。
2022年7月26日
ALROSA 发布了 2021 年可持续发展报告
报告是根据全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）标准中信息披露“核心”版本（(core option)）和联合国 (UN Global Compact).全球契约原则的要求编写的。 报告通过了独立认证程序 - 从 DRT JSC 收到了JSC“DRT”肯定的结论。
ALROSA在编制第十一次报告时，继续完善信息收集和披露制度，与上一报告期相比，进一步扩大覆盖范围，按照年度报告范围，纳入了ALROSA（PJSC）及集团33家子公司的数据。国际财务报告准则下的合并报告。
公司确认支持 13 项优先和相关的联合国可持续发展目标，并根据 ALROSA 集团 2021-2025 年可持续发展计划中反映的可持续发展的五个战略方向，为这些目标做出最大贡献。
《ALROSA 正在发布第十一份可持续发展报告，这证实了我们对可持续发展原则的承诺以及向所有利益相关者传达必要信息的愿望。无论外部环境如何，我们都将继续坚持负责任的商业行为和商业道德的最高标准，作为我们核心地区的主要雇主，我们计划继续支持当地人口和我们的 3 万多名员工。ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 表示，将继续关注保护环境和维护我们主要存在地区——雅库特独特生态系统的措施，以及支持北方原住少数民族的措施。
自成立以来，ALROSA 一直非常关注可持续发展问题，并一直在实施许多社会和环境举措。 2021年，公司成为联合国全球契约的成员。负责任和高效的商业行为原则是公司战略的一个组成部分，这一点得到了 2021-2025 年可持续发展计划的确认，该计划在该领域设定了具体的公司目标，以及可持续发展政策。