ALROSA 发布了 2021 年可持续发展报告

今天 评审

ALROSA 发布了年度可持续发展报告，披露了公司及其子公司 2019-2021 年期间的业绩。 在人力资本开发、环境保护、与存在区域的互动、劳动保护和工业安全以及公司治理领域。



报告是根据全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）标准中信息披露“核心”版本（(core option)）和联合国 (UN Global Compact).全球契约原则的要求编写的。 报告通过了独立认证程序 - 从 DRT JSC 收到了JSC“DRT”肯定的结论。

ALROSA在编制第十一次报告时，继续完善信息收集和披露制度，与上一报告期相比，进一步扩大覆盖范围，按照年度报告范围，纳入了ALROSA（PJSC）及集团33家子公司的数据。国际财务报告准则下的合并报告。



公司确认支持 13 项优先和相关的联合国可持续发展目标，并根据 ALROSA 集团 2021-2025 年可持续发展计划中反映的可持续发展的五个战略方向，为这些目标做出最大贡献。



《ALROSA 正在发布第十一份可持续发展报告，这证实了我们对可持续发展原则的承诺以及向所有利益相关者传达必要信息的愿望。无论外部环境如何，我们都将继续坚持负责任的商业行为和商业道德的最高标准，作为我们核心地区的主要雇主，我们计划继续支持当地人口和我们的 3 万多名员工。ALROSA 首席执行官 Sergey Ivanov 表示，将继续关注保护环境和维护我们主要存在地区——雅库特独特生态系统的措施，以及支持北方原住少数民族的措施。



自成立以来，ALROSA 一直非常关注可持续发展问题，并一直在实施许多社会和环境举措。 2021年，公司成为联合国全球契约的成员。负责任和高效的商业行为原则是公司战略的一个组成部分，这一点得到了 2021-2025 年可持续发展计划的确认，该计划在该领域设定了具体的公司目标，以及可持续发展政策。





