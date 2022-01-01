Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦发现了一些可能含有镍的区域

今天 评审

Galileo Resources伽利略资源公司在津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo) 金矿项目的两个许可证下进行航空地球物理调查后，确定了许多可能含有镍的区域。

公司在一份声明中表示，可以进一步调查三个领域的镍含量。



《我们也很高兴地宣布，最近一项研究的结果之一是早期迹象表明我们的许可区域可能存在镍，这对公司的金矿开采任务来说是一个意外和额外的好处，”董事长兼董事长首席执行官科林·伯德(Colin Bird)说道。—- 对地质档案的审查确定了这种可能性与最著名的硫化镍矿床有关，它们是凤凰城 (Phoenix)、塞尔柯克 (Selkirk)、Emrpes (皇后区)、猎人路 (Hunters Road)、怡保 (Epoch)、丹巴（Damba）、含羞草(Mimosa)、特洛伊(Trojan)和塞鲁克威(Selukwe)在津巴布韦和博茨瓦纳的绿岩带、断层和大堤带》。

他还表示，这些矿床大部分是在变长岩中发现的绿岩矿床，类似于公司在其研究中确定的主要目标。



Shanani 矿距离该公司 12.6 公里的肯尼亚镍工厂最近，含有大约 12 公吨 0.56% 的镍矿石，是 Bindura Nickel Corporation 投资组合的组成部分。



《我们期待着评估迄今为止确定的关键目标，以及目前在勘探登记册上的其他镍异常情况，并将随着工作的进展向股东提供最新信息》，Bird说道。



津巴布韦的硫化镍矿床位于绿岩带、镁铁质和超镁铁质侵入体或大堤内的太古代科马提岩中。



最近的数据解释已经确定了许可区域中潜在的镁铁质和科马提质围岩。



许可范围内的其他几个潜在镍目标的特征是科马提岩，这是一种与附近尚加尼镍矿发现的镍矿化相关的超镁铁质围岩。



Matthew Nyaungua，Rough&Polished 非洲部主编





