独家权

Ellen Jonkeere：发起一项支持全球年轻设计师的新倡议

HRD Antwerp 首席执行官 Ellen Joncheere 在接受 Rough&Polished 专访时谈到了 HRD 设计奖的历史和新的第 18 季。请介绍一下 HRD Design Awards设计奖的历史。这是第18 届 HRD Design Awards设计奖。 比赛的起源可以追溯到 1984 年。 当时被称为“安特卫普高级委员会钻石奖”，为了在比利时推广钻石。从 2003 年起，比赛提升到了国际水平。 这是一个明智的决定，因为它突然给了我们一个更广阔的平台和建立国际联系的能力。比赛也成为最大的设计比赛。...

今天

Hari Krishna Exports 开辟了尚未开发的钻石珠宝市场

Ghanshyam Dholakia 出生在古吉拉特邦偏远村庄 Dudhala 的一个农民家庭。 父亲激励 Ghanshyam 和他的兄弟们追随他们的命运，这将他们带到了苏拉特市——一个充满机遇的世界！1970 年代初，年长的 Ghanshyam 兄弟搬到了苏拉特，开始从事钻石工作。 Ghanshyam 对继续学业没有兴趣，于 1989 年决定离开她，追随他哥哥们在钻石行业的脚步。 在接下来的 2 年里，他日以继夜地工作，掌握了钻石制造和贸易的复杂性。然后，在他们的哥哥 Savjibhai Dholakia...

2022年9月9日

我们帮助客户进入充满未知挑战，未来充满机遇

Rajesh Shah从1985年加入Venus Jewel 以来，一直是该公司的合伙人，专注于业务开发和销售。他与他的堂兄 Anil 和弟弟 Hitesh 合作，不断改进 Venus 分级系统，为我们的客户提供的透明度已成为他的重点。Rajesh 通过积极参与创建 Venus Jewel 公司的合理定价机制来解决这个问题，该机制通过 Venus 评分系统获得的结果。这些系统共同反映了Rajesh为Venus Jewel客户创造价值的承诺，以及公司对创新的承诺。他能够预见到明天的客户将与今天的客户有所不同，因此他不懈地寻找机会进行创新并与公司的客户及其客户保持联系。

2022年8月10日

日内瓦钻石交易所总裁 Antonio Cecere 警告通胀上升和消费者购买力下降

Antonio Cecere 是 Cecere Group 的董事总经理，该集团在钻石和奢侈品领域开展业务，其中包括 Cecere Monaco，一家专注于钻石的高度专业化的另类投资公司，以及时尚珠宝品牌 Regina Monte Carlo、专注于日常医疗化妆品的 Cecere Laboratories 品牌和生物制药制造商 Helix Pharma。除了商业，Antonio Cecere 还从事许多其它活动，包括担任讲师和发表公开演讲，以及担任摩纳哥钻石交易所（Monaco Diamond...

2022年8月1日

博茨瓦纳在钻石勘探的财政激励方面处于领先地位

执行总经理James Campbell表示，博茨瓦纳作为世界领先的钻石生产商之一，博茨瓦纳继续为钻石勘探和开发提供法律确定性和经济激励。他说，没有其它非洲政府为钻石勘探公司提供足够的财政激励。初级钻石勘探公司主要在博茨瓦纳和南非开展业务。对津巴布韦的钻石勘探感兴趣。博茨瓦纳钻石公司的执行总经理还表示，公司计划从钻石勘探转向钻石生产。Campbell 表示，如果他们获得从 Gem Diamonds 收购 Ghaghoo 钻石矿的资金，他们将在南非和博茨瓦纳创建一个商业企业。

2022年7月26日

Rio Tinto 以5.25亿美元出售 Cortez 金矿开采许可证的特许权使用费

2022年8月16日
评审
Rio Tinto 已完成将 Cortez 矿和内华达州 Fourmile 开发项目的特许权使用费以5.25亿美元现金出售给 Royal Gold Inc.的全资子公司 RG Royalties LLC。

黄金开采许可证的特许权使用费包括 Cortez 矿贵金属总产量的 1.2%，该矿由 Barrick Gold Corporation 和 Newmont Corporation 的合资企业 Nevada Gold Mines 和 100% 拥有 Formail 项目经营由 Barrick Gold 经营。

 Rio Tinto 公司有权获得特许权使用费，作为2008年将其在 Cortes 综合体40% 股权出售给 Barrick 的部分对等价。如果Cortes 综合体自2008年以来总共生产了1500 万盎司黄金，将开始支付特许权使用费。预计这将不可避免地发生。

 Rio Tinto首席财务官Peter Cunningham 表示：“这项交易揭示了我们投资组合的隐藏价值，并立即释放现金”。

Aruna Gaitonde，Rough&Polished 亚洲部主编


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