独家权
商业道德与利润之间的艰难平衡
作者：艾哈迈德·本·苏莱姆，DMCC执行主席兼首席执行官. 现在写这个博客对我来说是相当困难的，因为多年来我在瑞士结识了许多亲密的朋友和联系人，更不用说最近与几家瑞士公司一起推出迪拜多种商品交易中心（DMCC）数字加密中心（CryptoCenter），瑞士Bitcoin Suisse AG也为这个中心的建立做出了贡献。这个中心是CryptoCenter的奠基石，我由衷地支持它的发展。 迪拜多种商品交易中心甚至还设了一座瑞士塔（Swiss Tower），这是一座40 层高的建筑，汇集了瑞士最好的商业公司和金融机构，除大型公司和机构外，迪拜和北酋长国的瑞士商业委员会也设在这里。然而，根据彭博社（Bloomberg）本周早些时候发表的一篇文章，瑞士国家经济事务秘书处呼吁矿业公司“对阿联酋黄金推行更严苛的政策”，我不得不对他们提出指责。
2021年11月29日
需要认真升级俄罗斯珠宝业
J-1国际珠宝展日前在莫斯科商栈展览中心（宴宾楼）举办，季娜·纳西洛娃担任此次珠宝展的副主席一职。作为著名珠宝商伊利吉斯·法祖尔基亚诺夫的合作伙伴和缪斯女神，她积极参与筹备他在莫斯科克里姆林宫博物馆举办的个人展览，以及在巴黎和莫斯科开设的画廊。她在业内已有25年的工作经验，足迹遍布世界各大著名展览馆——从拉斯维加斯到东京和香港（包括维琴察、日内瓦和巴塞尔），她为自己设定了一项雄心勃勃的任务，可以利用自己最丰富的经验。季娜·纳西洛娃接受 Rough & Polished 通讯社采访时，分享了自己如何成功赋予...
2021年10月25日
戴比尔斯的GemFair计划惠及塞拉利昂160多名矿工
2018年，戴比尔斯在塞拉利昂科诺县启动了GemFair试点计划，覆盖14个钻石矿场，旨在为手工和小规模采矿（ASM）开采的符合道德标准的钻石进入市场提供安全通道。GemFair项目经理鲁比·斯托克林-韦恩伯格（Ruby Stocklin-Weinberg）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，在该地区开展合作并注册参与该项目的成员数量已经达到了160个。她提到，已有1049人参加了公司旨在培训钻石工人有关劳工标准和开展更安全、更环保工作实践的培训。戴比尔斯表示，该公司只从以负责任和合法的方式开采、加工和运输的矿工及小企业主那里购买钻石。 2021年9月6日
2021年9月6日
梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化
在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波...
2021年7月14日
潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值
珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...
2021年7月5日
2022年上半年中国钻石进口受疫情影响出现下滑
圖片來源：上海鑽石交易所
自3月以来，由于新冠疫情在国内的反复，各地政府不断加强防控措施，钻石零售市场和裸钻进口都受到较大冲击。
根据上海钻石交易所最新统计数据，2022年1-6月上海钻石交易所钻石交易总额达到20.56亿美元，相比2021年同期减少46.2%。其中成品钻进口额为10.1亿美元，相比2021年同期减少35.9%。
进入6月份以来，随着新冠疫情在各地得到有效控制，钻石市场开始出现回暖迹象。6月通过上海钻交所的成品钻进口额达到4.41亿美元，相比2021年同期增长48%。
“随着中国政府出台一揽子经济刺激措施，我们相信下半年国内消费市场将逐渐恢复增长，上半年受到疫情抑制较大的婚庆和钻石珠宝消费也将逐步释放。” 世界钻石交易所联合会副主席、上海钻石交易所林强总裁总结道。
从2002年至2021年，上海钻交所成品钻进口额从3100万美元增长到创纪录的29.24亿美元，累计增长94倍，年均复合增长率达27%。2010年起，钻石进口呈现波浪式增长的趋势。