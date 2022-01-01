2022年上半年中国钻石进口受疫情影响出现下滑

商业道德与利润之间的艰难平衡 作者：艾哈迈德·本·苏莱姆，DMCC执行主席兼首席执行官. 现在写这个博客对我来说是相当困难的，因为多年来我在瑞士结识了许多亲密的朋友和联系人，更不用说最近与几家瑞士公司一起推出迪拜多种商品交易中心（DMCC）数字加密中心（CryptoCenter），瑞士Bitcoin Suisse AG也为这个中心的建立做出了贡献。这个中心是CryptoCenter的奠基石，我由衷地支持它的发展。 迪拜多种商品交易中心甚至还设了一座瑞士塔（Swiss Tower），这是一座40 层高的建筑，汇集了瑞士最好的商业公司和金融机构，除大型公司和机构外，迪拜和北酋长国的瑞士商业委员会也设在这里。然而，根据彭博社（Bloomberg）本周早些时候发表的一篇文章，瑞士国家经济事务秘书处呼吁矿业公司“对阿联酋黄金推行更严苛的政策”，我不得不对他们提出指责。

需要认真升级俄罗斯珠宝业 J-1国际珠宝展日前在莫斯科商栈展览中心（宴宾楼）举办，季娜·纳西洛娃担任此次珠宝展的副主席一职。作为著名珠宝商伊利吉斯·法祖尔基亚诺夫的合作伙伴和缪斯女神，她积极参与筹备他在莫斯科克里姆林宫博物馆举办的个人展览，以及在巴黎和莫斯科开设的画廊。她在业内已有25年的工作经验，足迹遍布世界各大著名展览馆——从拉斯维加斯到东京和香港（包括维琴察、日内瓦和巴塞尔），她为自己设定了一项雄心勃勃的任务，可以利用自己最丰富的经验。季娜·纳西洛娃接受 Rough & Polished 通讯社采访时，分享了自己如何成功赋予...

梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化 在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波...