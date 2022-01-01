独家权
商业道德与利润之间的艰难平衡
作者：艾哈迈德·本·苏莱姆，DMCC执行主席兼首席执行官. 现在写这个博客对我来说是相当困难的，因为多年来我在瑞士结识了许多亲密的朋友和联系人，更不用说最近与几家瑞士公司一起推出迪拜多种商品交易中心（DMCC）数字加密中心（CryptoCenter），瑞士Bitcoin Suisse AG也为这个中心的建立做出了贡献。这个中心是CryptoCenter的奠基石，我由衷地支持它的发展。 迪拜多种商品交易中心甚至还设了一座瑞士塔（Swiss Tower），这是一座40 层高的建筑，汇集了瑞士最好的商业公司和金融机构，除大型公司和机构外，迪拜和北酋长国的瑞士商业委员会也设在这里。然而，根据彭博社（Bloomberg）本周早些时候发表的一篇文章，瑞士国家经济事务秘书处呼吁矿业公司“对阿联酋黄金推行更严苛的政策”，我不得不对他们提出指责。
2021年11月29日
需要认真升级俄罗斯珠宝业
J-1国际珠宝展日前在莫斯科商栈展览中心（宴宾楼）举办，季娜·纳西洛娃担任此次珠宝展的副主席一职。作为著名珠宝商伊利吉斯·法祖尔基亚诺夫的合作伙伴和缪斯女神，她积极参与筹备他在莫斯科克里姆林宫博物馆举办的个人展览，以及在巴黎和莫斯科开设的画廊。她在业内已有25年的工作经验，足迹遍布世界各大著名展览馆——从拉斯维加斯到东京和香港（包括维琴察、日内瓦和巴塞尔），她为自己设定了一项雄心勃勃的任务，可以利用自己最丰富的经验。季娜·纳西洛娃接受 Rough & Polished 通讯社采访时，分享了自己如何成功赋予...
2021年10月25日
戴比尔斯的GemFair计划惠及塞拉利昂160多名矿工
2018年，戴比尔斯在塞拉利昂科诺县启动了GemFair试点计划，覆盖14个钻石矿场，旨在为手工和小规模采矿（ASM）开采的符合道德标准的钻石进入市场提供安全通道。GemFair项目经理鲁比·斯托克林-韦恩伯格（Ruby Stocklin-Weinberg）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，在该地区开展合作并注册参与该项目的成员数量已经达到了160个。她提到，已有1049人参加了公司旨在培训钻石工人有关劳工标准和开展更安全、更环保工作实践的培训。戴比尔斯表示，该公司只从以负责任和合法的方式开采、加工和运输的矿工及小企业主那里购买钻石。 2021年9月6日
2021年9月6日
梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化
在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波...
2021年7月14日
潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值
珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...
2021年7月5日
可持续，新机遇，构建培育钻石产业生态圈 — 首届中国国际培育钻石产业发展与创新大会盛大举行
大会开幕式现场
2022年5月18、19日，由广东省商务厅、广州市商务局、中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会、广东省交易控股集团指导，广州钻石交易中心（简称广钻中心）主办的第一届（2022年）中国国际培育钻石产业发展与创新大会（简称大会）盛大举行。
大会以线上线下相结合的方式成功举办。广州市商务局、广州市番禺区、广东省交易控股集团等单位嘉宾出席开幕式并致辞，世界珠宝联盟（CIBJO）以视频方式发来贺词。与会各方深化交流互鉴、增进彼此友谊、谋划合作前景，取得一系列丰硕成果。
本次大会围绕“可持续，新机遇，构建培育钻石产业生态圈”这一主题，深入交流，各抒己见，将培育钻石交流合作提高到新的水平，为各方互利共赢合作增添了新的内容、注入了新的活力，为推动培育钻石可持续发展的良性互动贡献了力量。
广钻中心分别联合广东省环境权益交易所，中国检验认证集团澳门有限公司，以及山西新碳超硬材料科技、上海征世科技、宁波晶钻科技、LUSANT露璨、THE FUTURE ROCKS、CARAXY凯丽希等企业签署培育钻石双碳战略合作备忘录及培育钻石可持续性评价合作备忘录等文件；大会还成立“LGD-IDIC培育钻石产业发展与创新智库”，积极探索和推动培育钻石高质量可持续发展。
智库论坛上，来自中山大学、美国宝石研究院、国家珠宝玉石首饰检验集团、中国检验认证集团、广东省环境权益交易所等单位的专家，国内外行业分析师、可持续时尚专家，以及宁波晶钻、露璨、THE FUTURE ROCKS、SYNOVA等培育钻石产业链上不同环节企业分别从培育钻石市场规模、技术发展、产品应用等方向进行分享，并提出培育钻石与时尚行业跨界结合，在产品创意方面具备广润的成长空间与应用空间。广州市商务局介绍了广州构建全产业链培育钻石新生态体系的条件与政策支持。
培育钻石项目交流会暨发布会上，露璨珠宝、晶钻科技、SYNOVA分别就培育钻石品牌营销，化学气相沉积法大尺寸单晶金刚石工业化生产及高端应用，与微水刀激光技术在培育钻石切片、切磨领域的应用做出介绍。
期间，大会组织了培育钻石交流对接活动，20余家培育钻石生产商、切磨工厂、镶嵌工厂、贸易商、零售品牌、配套服务商齐聚广州番禺，展现出培育钻石产业链勃勃生机。广钻中心还组织了一批培育钻石进行现场交易。
大会颁发了LGD-IDIC培育钻石产业大奖，树立了在培育钻石生产、加工、营销等方面有卓越表现的8家标杆企业，希望借此激励更多培育钻石企业在未来发展道路上砥砺前行，共同成长、共同跨越。大会还启动了第一届LGD-IDIC培育钻石珠宝首饰跨界设计大赛，鼓励更多跨界思维创意定位，提升市场对培育钻石的认知。
培育钻石行业，蓄势待发。中国国际培育钻石产业发展与创新大会必将成为宣传培育钻石，凝聚产业发展责任的重要平台，必将成为我国实现培育钻石可持续、健康和谐发展的新机遇！