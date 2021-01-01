俄罗斯旅游业的全金属保护壳

今天 评审

俄罗斯从矿产开采向广袤领土上的旅游业开发转型，总投资超过300亿美元，令世人瞩目。



据彭博社（Bloomberg）上周报道，俄罗斯远东、北部和北极地区有 600 多个正在进行的重大开发项目，这些项目的开发将由该国一些最富有的个人和公司提供资金，他们的财富都是通过出售原材料和采矿积累的。俄罗斯政府认为这是一项重大的政治举措，旨在将更多资金用于建设该国偏远地区的基础设施，以减少人口向更发达地区的外流，例如莫斯科、圣彼得堡和其他大型城市。这项政策也符合实业家的利益，因为这有助于他们将劳动人口留在其开展经济活动的区域，通常是些偏远和欠发达的小城镇及村庄。



据彭博社报道，俄罗斯的亿万富翁们及其公司正在响应政府的号召，在十年内拨款约 310 亿美元用于建设基础设施、交通网络、道路、机场、度假村、酒店和旅游景点，以发展当地及北部西伯利亚地区的旅游业。据报道，重新调整俄罗斯经济结构的计划具有“决定性的意义”，表明该国最富有的企业家们在商业目标和利益上与政府的优先事项保持高度一致。



其中一个例子是位于俄罗斯远东的堪察加半岛，该半岛南北长约780海里，位置偏远，人口密度几乎全球最低（每 6 平方英里1人）。这里有许多火山口、冰川、火山、温泉、间歇泉，还是大型棕熊的栖息地，拥有丰富而独特的动植物群。另外一个项目在该国西部与芬兰和挪威接壤的边界上，这里有原始的林海雪原，濒临的深海拥有丰富的海洋动物群。据彭博社援引国家旅游公司负责人谢尔盖·苏哈诺夫的说法，这些地区大约有600个项目亟待开发，其中的大部分将由该国的私营企业提供资金支持。



由弗拉基米尔·波塔宁领导的俄罗斯历史最悠久的私人投资公司国际罗斯控股公司（ Interros） 刚刚宣布，将把位于塞浦路斯的控股公司搬迁至俄罗斯远东符拉迪沃斯托克附近的俄罗斯岛，该岛将为有意返回俄罗斯的离岸公司实行特殊的制度（特别行政区，特区）。作为特区成员，Interros Capital将在远东联邦区实施集团公司的投资项目，包括旨在发展堪察加半岛生态旅游的三火山公园度假村，建立“日出”风险基金，投资高科技项目和初创公司。



国际罗斯控股公司总裁弗拉基米尔·波塔宁表示：“作为俄罗斯历史最悠久的私募股权公司，我们很高兴看到俄罗斯创造了有利的商业环境，让我们无须通过离岸公司就能开展业务。 在俄罗斯岛特别行政区注册后，我们公司能够更有效地管理国内投资，包括在远东和北极地区的投资。”



苏哈诺夫说：“旅游业的发展可以为地区的经济和社会增长创造一个强大的支撑点。”他补充说，“联邦政府为基础设施建设提供必要的大部分资金，而地方政府也会投入一小部分资金。 这意味着我们会看到数以万计的新工作岗位出现，酒店业将创造数千亿卢布的预算收入，新中小型公司也会不断出现。”



国家支持的战略研究中心副总裁塔季扬娜·卡拉瓦耶娃表示，旅游业仅占俄罗斯 GDP 的 4%，到 2035 年可能会增长到 10%。 政府的目标是到 2035 年将旅游市场开发规模从 2019 年的 3.16 万亿卢布增加到 16.3 万亿卢布。 “旅游业是新工作，” 卡拉瓦耶娃说， “它将提高企业家的收入，增加地区和城市的预算收入。”



彭博社指出，弗拉基米尔·波塔宁的诺里尔斯克镍业致力于在克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部创造一个特殊的社会和文化环境，以便人们愿意留在那里。为此，该公司正在普托拉纳高原开发一个旅游项目——一个拥有湖泊、河流、峡谷和鹿的联合国教科文组织遗产。诺里尔斯克镍业公司计划在扎通德拉项目投资约 2.7 亿美元，为大自然爱好者建造一个旅游村。在摩尔曼斯克地区，该公司拥有第二个大型生产集群。公司打算投资约 280 亿卢布创建旅游村，计划于 2023 年开工建设。此外，波塔宁的公司计划在索契实施另一个价值超过 10 亿美元的国家批准项目，以及在堪察加半岛三火山公园开发一个价值 5 亿美元的项目——包括建设地热酒店、滑雪基础设施和滑雪道。波塔宁所有这些开发项目的一个共同特征是致力于发展可持续旅游，这是一个相对新颖的特色，由他的投资公司 Interros 制定和开发。



除了波塔宁，其他人也在采取措施，跨越 11 个时区，在该国极度欠发达和偏远的地区发展旅游业。 例如，拥有PhosAgro肥料公司的亿万富翁安德烈·古里耶夫家族，正在摩尔曼斯克地区的基洛夫斯克投资超过5亿美元进行旅游开发。 该公司正在那里开发一个新的滑雪胜地“Bolshoy Vudyavr”。



亿万富翁列昂尼德·米赫尔森是最大的石化公司西布尔的最大股东，他投资了西伯利亚曾经的首府托博尔斯克的开发。他的公司正在投资超过 2.56 亿美元用于建设新机场和跑道。 “这应该有助于我们释放这座城市令人印象深刻的旅游潜力，”西布尔董事会成员玛丽娜·梅德韦杰娃表示，“对我们来说，重要的不仅是提供纳税和创造就业机会，还要让我们经营的地区保持可持续增长。”



俄罗斯控股公司 Airports of Regions隶属维克多·维克塞尔伯格的雷诺瓦公司，将投资2.4亿美元，对位于堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克的埃利佐沃机场进行现代化改造。“我们对堪察加半岛的开发感兴趣。我爱堪察加。它需要按照最佳标准得到正确的保护和宣传，”维克多·维克塞尔伯格在接受通讯社采访时说。机场的设计师是意大利建筑师克劳迪奥·西尔维斯特林 (Claudio Silvestrin)，坎耶·维斯特（Kanye West ）在曼哈顿的豪华公寓就是由他设计。



虽然经济气候继续与全球气候发生冲突，但显而易见的是，俄罗斯一些最富有的人正密切关注这个问题并在采取行动积极解决它。



弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社





