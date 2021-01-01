独家权
商业道德与利润之间的艰难平衡
作者：艾哈迈德·本·苏莱姆，DMCC执行主席兼首席执行官. 现在写这个博客对我来说是相当困难的，因为多年来我在瑞士结识了许多亲密的朋友和联系人，更不用说最近与几家瑞士公司一起推出迪拜多种商品交易中心（DMCC）数字加密中心（CryptoCenter），瑞士Bitcoin Suisse AG也为这个中心的建立做出了贡献。这个中心是CryptoCenter的奠基石，我由衷地支持它的发展。 迪拜多种商品交易中心甚至还设了一座瑞士塔（Swiss Tower），这是一座40 层高的建筑，汇集了瑞士最好的商业公司和金融机构，除大型公司和机构外，迪拜和北酋长国的瑞士商业委员会也设在这里。然而，根据彭博社（Bloomberg）本周早些时候发表的一篇文章，瑞士国家经济事务秘书处呼吁矿业公司“对阿联酋黄金推行更严苛的政策”，我不得不对他们提出指责。
2021年11月29日
需要认真升级俄罗斯珠宝业
J-1国际珠宝展日前在莫斯科商栈展览中心（宴宾楼）举办，季娜·纳西洛娃担任此次珠宝展的副主席一职。作为著名珠宝商伊利吉斯·法祖尔基亚诺夫的合作伙伴和缪斯女神，她积极参与筹备他在莫斯科克里姆林宫博物馆举办的个人展览，以及在巴黎和莫斯科开设的画廊。她在业内已有25年的工作经验，足迹遍布世界各大著名展览馆——从拉斯维加斯到东京和香港（包括维琴察、日内瓦和巴塞尔），她为自己设定了一项雄心勃勃的任务，可以利用自己最丰富的经验。季娜·纳西洛娃接受 Rough & Polished 通讯社采访时，分享了自己如何成功赋予...
2021年10月25日
戴比尔斯的GemFair计划惠及塞拉利昂160多名矿工
2018年，戴比尔斯在塞拉利昂科诺县启动了GemFair试点计划，覆盖14个钻石矿场，旨在为手工和小规模采矿（ASM）开采的符合道德标准的钻石进入市场提供安全通道。GemFair项目经理鲁比·斯托克林-韦恩伯格（Ruby Stocklin-Weinberg）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，在该地区开展合作并注册参与该项目的成员数量已经达到了160个。她提到，已有1049人参加了公司旨在培训钻石工人有关劳工标准和开展更安全、更环保工作实践的培训。戴比尔斯表示，该公司只从以负责任和合法的方式开采、加工和运输的矿工及小企业主那里购买钻石。 2021年9月6日
2021年9月6日
梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化
在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波...
2021年7月14日
潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值
珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...
2021年7月5日
俄罗斯旅游业的全金属保护壳
据彭博社（Bloomberg）上周报道，俄罗斯远东、北部和北极地区有 600 多个正在进行的重大开发项目，这些项目的开发将由该国一些最富有的个人和公司提供资金，他们的财富都是通过出售原材料和采矿积累的。俄罗斯政府认为这是一项重大的政治举措，旨在将更多资金用于建设该国偏远地区的基础设施，以减少人口向更发达地区的外流，例如莫斯科、圣彼得堡和其他大型城市。这项政策也符合实业家的利益，因为这有助于他们将劳动人口留在其开展经济活动的区域，通常是些偏远和欠发达的小城镇及村庄。
据彭博社报道，俄罗斯的亿万富翁们及其公司正在响应政府的号召，在十年内拨款约 310 亿美元用于建设基础设施、交通网络、道路、机场、度假村、酒店和旅游景点，以发展当地及北部西伯利亚地区的旅游业。据报道，重新调整俄罗斯经济结构的计划具有“决定性的意义”，表明该国最富有的企业家们在商业目标和利益上与政府的优先事项保持高度一致。
其中一个例子是位于俄罗斯远东的堪察加半岛，该半岛南北长约780海里，位置偏远，人口密度几乎全球最低（每 6 平方英里1人）。这里有许多火山口、冰川、火山、温泉、间歇泉，还是大型棕熊的栖息地，拥有丰富而独特的动植物群。另外一个项目在该国西部与芬兰和挪威接壤的边界上，这里有原始的林海雪原，濒临的深海拥有丰富的海洋动物群。据彭博社援引国家旅游公司负责人谢尔盖·苏哈诺夫的说法，这些地区大约有600个项目亟待开发，其中的大部分将由该国的私营企业提供资金支持。
由弗拉基米尔·波塔宁领导的俄罗斯历史最悠久的私人投资公司国际罗斯控股公司（ Interros） 刚刚宣布，将把位于塞浦路斯的控股公司搬迁至俄罗斯远东符拉迪沃斯托克附近的俄罗斯岛，该岛将为有意返回俄罗斯的离岸公司实行特殊的制度（特别行政区，特区）。作为特区成员，Interros Capital将在远东联邦区实施集团公司的投资项目，包括旨在发展堪察加半岛生态旅游的三火山公园度假村，建立“日出”风险基金，投资高科技项目和初创公司。
国际罗斯控股公司总裁弗拉基米尔·波塔宁表示：“作为俄罗斯历史最悠久的私募股权公司，我们很高兴看到俄罗斯创造了有利的商业环境，让我们无须通过离岸公司就能开展业务。 在俄罗斯岛特别行政区注册后，我们公司能够更有效地管理国内投资，包括在远东和北极地区的投资。”
苏哈诺夫说：“旅游业的发展可以为地区的经济和社会增长创造一个强大的支撑点。”他补充说，“联邦政府为基础设施建设提供必要的大部分资金，而地方政府也会投入一小部分资金。 这意味着我们会看到数以万计的新工作岗位出现，酒店业将创造数千亿卢布的预算收入，新中小型公司也会不断出现。”
国家支持的战略研究中心副总裁塔季扬娜·卡拉瓦耶娃表示，旅游业仅占俄罗斯 GDP 的 4%，到 2035 年可能会增长到 10%。 政府的目标是到 2035 年将旅游市场开发规模从 2019 年的 3.16 万亿卢布增加到 16.3 万亿卢布。 “旅游业是新工作，” 卡拉瓦耶娃说， “它将提高企业家的收入，增加地区和城市的预算收入。”
彭博社指出，弗拉基米尔·波塔宁的诺里尔斯克镍业致力于在克拉斯诺亚尔斯克边疆区北部创造一个特殊的社会和文化环境，以便人们愿意留在那里。为此，该公司正在普托拉纳高原开发一个旅游项目——一个拥有湖泊、河流、峡谷和鹿的联合国教科文组织遗产。诺里尔斯克镍业公司计划在扎通德拉项目投资约 2.7 亿美元，为大自然爱好者建造一个旅游村。在摩尔曼斯克地区，该公司拥有第二个大型生产集群。公司打算投资约 280 亿卢布创建旅游村，计划于 2023 年开工建设。此外，波塔宁的公司计划在索契实施另一个价值超过 10 亿美元的国家批准项目，以及在堪察加半岛三火山公园开发一个价值 5 亿美元的项目——包括建设地热酒店、滑雪基础设施和滑雪道。波塔宁所有这些开发项目的一个共同特征是致力于发展可持续旅游，这是一个相对新颖的特色，由他的投资公司 Interros 制定和开发。
除了波塔宁，其他人也在采取措施，跨越 11 个时区，在该国极度欠发达和偏远的地区发展旅游业。 例如，拥有PhosAgro肥料公司的亿万富翁安德烈·古里耶夫家族，正在摩尔曼斯克地区的基洛夫斯克投资超过5亿美元进行旅游开发。 该公司正在那里开发一个新的滑雪胜地“Bolshoy Vudyavr”。
亿万富翁列昂尼德·米赫尔森是最大的石化公司西布尔的最大股东，他投资了西伯利亚曾经的首府托博尔斯克的开发。他的公司正在投资超过 2.56 亿美元用于建设新机场和跑道。 “这应该有助于我们释放这座城市令人印象深刻的旅游潜力，”西布尔董事会成员玛丽娜·梅德韦杰娃表示，“对我们来说，重要的不仅是提供纳税和创造就业机会，还要让我们经营的地区保持可持续增长。”
俄罗斯控股公司 Airports of Regions隶属维克多·维克塞尔伯格的雷诺瓦公司，将投资2.4亿美元，对位于堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克的埃利佐沃机场进行现代化改造。“我们对堪察加半岛的开发感兴趣。我爱堪察加。它需要按照最佳标准得到正确的保护和宣传，”维克多·维克塞尔伯格在接受通讯社采访时说。机场的设计师是意大利建筑师克劳迪奥·西尔维斯特林 (Claudio Silvestrin)，坎耶·维斯特（Kanye West ）在曼哈顿的豪华公寓就是由他设计。
虽然经济气候继续与全球气候发生冲突，但显而易见的是，俄罗斯一些最富有的人正密切关注这个问题并在采取行动积极解决它。
弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社