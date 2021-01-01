2021年铂金价格虽下跌，但地位稳固

今天 评审

今年年初，铂金和许多其他工业金属一样，前景无忧。汽车行业对铂金来说是个关键领域，由于重型卡车产量增加，以及排放标准收紧，铂金的需求正强劲增长。曾有人认为，在2月份诺里尔斯克镍业工厂发生事故后，供应会跟不上需求的增长。



在这一年里，汽车行业面临的半导体短缺并没有像对钯金一样，对铂金造成很大的冲击，因为后者对汽车工业的依赖程度较低（铂金需求的40%，钯金需求的80%）。但是，由于电动汽车发展迅速，铂金作为必不可少的自动催化剂的地位受到了威胁，市场对这一变化持谨慎态度。截止到10月份，铂金价格从2月份的最高点已经下跌25%。

同时，业内人士认为，考虑到商业用车在逐渐退出潮流，而氢气经济具有发展前景，都为铂金提供了一个很好的投资机会。



尽管投资者可能还没有感觉到这一点，但行业的主要参与者已经做出了反应。10月底，因帕拉铂金公司（Impala Platinum）宣布，它正在谈判收购皇家班福肯公司（Royal Bafokeng），如果达成协议，公司规模将将超过英美铂业公司（Amplats），成为南非最大的铂金生产商，年产量达345万盎司。彭博社（Bloomberg）指出，因帕拉铂金公司对收购竞争对手的兴趣可能表明，尽管该行业因半导体短缺而遭受损害，但对铂金资产的需求依然存在。



从根本上说，铂金市场今年处于平衡的边缘。世界铂金投资协会（WPIC）9月承认，铂金市场今年将出现供应过剩，因为生产满负荷运行，投资需求减少。盈余估计为19.1万盎司（市场总量为800万盎司）。WPIC在5月份的上一次调查中曾预测，市场上的铂金供应将短缺15.8万盎司，使2021年成为连续第三年铂金供应短缺的年份。

据WPIC报道，2021 年第二季度铂金供应已经超过需求——盈余达 16.1 万盎司。尽管汽车行业和整个工业在逐渐恢复，但疫情封锁期间，各个矿山的运营率仍达到97%，库存也在不断被加工，因此，今年铂金出货量预计将增长 17%，而需求预计则仅增长 1%。



诺里尔斯克镍业预计今年铂金市场将出现更大的盈余，总量约为 100 万盎司。 出现过剩是因为汽车、珠宝等行业需求虽复苏，但滞后于供应的增长。

据诺里尔斯克镍业公司称，铂金需求（不包括投资）将增长 9%，达到 700 万盎司，这主要是由于全球汽车市场的复苏以及中国卡车生产增加了对铂金的使用量。中国开始实施国五标准（China V），使得制造每辆卡车的铂金用量增加了三倍。这将弥补柴油车在欧洲市场份额的持续下降，并将导致今年汽车行业的金属消耗量增加20%。庄信万丰（Johnson Matthey）估计，今年柴油车中铂金的使用量将增长 14%，但仍至少比大流行前的水平低 10%。



WPIC强调，如果不是由于半导体缺货导致汽车停产，今年的增长会更加显着。 “微电路的短缺限制了汽车行业的增长潜力，”WPIC 负责人保罗·威尔逊强调说。优美科（Umicore）作为主要的汽车催化剂和电池制造商之一，在10月份指出，全球半导体短缺对汽车生产的影响比最初想象的要严重。



为了证明这个影响的严重程度，我们以 斯特兰蒂（Stellantis，由菲亚特克莱斯勒Fiat Chrysler和 标致雪铁龙PSA 合并而成）为例，该公司旗下有14 个品牌，每年生产 870 万辆汽车。但作为全球第四大汽车制造商，却因芯片不足，第三季度的产量竟不足60万辆，或者说不足计划产量的30%。半导体短缺最初似乎是疫情流行造成的暂时问题之一，以大众（VW）为首的最大汽车制造商希望问题能在夏季结束前得到解决，但它可能会持续到明年。福特欧罗巴（Ford Europa）的负责人贡纳尔·赫尔曼认为，限制可能会持续到 2024 年，而且不仅限于半导体——锂、塑料和钢铁等其他消耗品的供应也会出现问题。



芯片短缺是由于大流行期间对电子产品的需求增加以及物流问题导致经济活动急剧增加，但随着市场不断向电动汽车过渡，这种情况在不断恶化。电动汽车对芯片的需求更高——例如，如果一辆普通的福特福克斯（Ford Focus）需要大约 300 个芯片，那么同一家制造商的新电动汽车必须配备 3000 个芯片。



与此同时，汽车制造商不仅没有减少电动汽车的产量，而是针对日益增长的脱碳需求，优先考虑并全力以赴按时推出新产品。最大的汽车制造商大众计划到 2025 年超越特斯拉（Tesla），成为电动汽车生产的领导者，到 2030 年，将电动汽车的份额提高到欧洲总销量的 70%。除了欧洲，中国也在推广电动汽车，政府还制定了雄心勃勃的减排目标。然而，这种趋势对于铂类金属生产商来说并不意外。诺里尔斯克镍业公司指出，至少到 2025 年，电动汽车的推广将将主要依靠混合动力汽车而发展，与传统汽车一样，混合动力汽车使用自动催化剂。

如果说芯片短缺未能减缓电动汽车的发展，那么至少就目前而言，另一个后疫情现实似乎在对这个进步的行业构成威胁。 诺瑟姆铂金公司（Northam Platinum）的负责人保罗·丹（Paul Dann）表示，能源危机在中国不断扩大，欧洲也受到小幅影响，这都表明，电动汽车的发展将面临严重的障碍。



实体板块不受芯片短缺问题的影响，虽经历疫情，却在快速恢复。到年底，这一板块将为铂金需求带来25%的增长，尤其是石油行业和化工行业。另一方面，珠宝行业对铂金的重要度仅次于工业。WPIC 表示，由于中国首饰生产的推动，以及铂金本身对黄金的竞争力扩大，珠宝行业今年对铂金的需求增长了4%（而去年则下跌13%）。



投资需求在 2019 年和 2020 年飙升之后，速度不断放缓，下降 66%，但仍将高于疫情前的平均水平。今年上半年的 ETF 需求不如 2020 年下半年显着，因为投资者的兴趣被高价位抑制了。铂金价格 2 月中旬创下 6 年新高，突破每盎司 1300 美元。这是因为对碳中和（ ESG ）问题的广泛关注以及对可再生能源产能，尤其是氢经济加速扩张的预期，激发了投资者对铂金的兴趣。

供应的增长速度比需求快。由于南非矿业公司积极释放 2020 年积累的在制品，诺里尔斯克镍业公司预测初级产品产量将增长 25% 至 610 万盎司。虽然诺里尔斯克镍业曾因洪水而导致矿山运营中断，造成约7万盎司的损失，但这一因素大大抵消了这个损失。随着在疫情期间受到限制的回收设施恢复满负荷运转，二次回收供应将增加 11% 至 190万盎司。



诺里尔斯克镍业认为，2022年铂金市场上的过剩量将下降至70万盎司，因为汽车和珠宝行业的需求会持续下去，但供应增速将放缓。公司表示，铂金需求的未来在很大程度上取决于氢经济的前景。

从长期来看，WPIC 预计市场基本面将通过供应端正常化和汽车行业恢复增长而得到改善，汽车行业越来越多地使用铂金而不是更昂贵的钯金。 WPIC 表示，汽车制造商优先考虑生产高利润的柴油重型汽车产品，这一做法对铂金似乎也有利，而不是钯金。



另一个因素是投资者对氢经济的兴趣，即铂金在氢燃料电池（fuel cells）中的应用可以为其创造优势。来自诺瑟姆铂金公司的保罗·丹表示，氢经济将重新定位铂金的价格，使其达到钯金在2017年的水平。他说，现在，铂金代表了一个绝佳的投资机会，因为对汽车的需求不断增长，而工业园不断老化，都将在未来创造一个巨大且未得到满足的需求。



尽管如此，市场对铂金近期前景的预期仍然保守。 根据路透社 10 月底进行的调查显示，分析师和交易员大幅下调了对铂金和钯金价格的预测，因为芯片短缺迫使汽车制造商部分停产。 他们预计今年年底铂金价格将在每盎司 1000 美元左右，2022 年为 1110 美元，平均仅比 10 月底的水平高出 3%。 三个月前，同一批人预测铂金价格今年第四季度将达到每盎司 1137.5 美元，明年达到 1228 美元。

汽车催化剂中铂金替代钯金的问题应单独注意。在最大的钯金生产商诺里尔斯克镍业看来，该项目尽管得到了广泛的媒体报道，但并未得到广泛认可，只有在长期内才能成为影响市场的重要因素。庄信万丰指出，中国的汽车制造商为了在钯金价格高企和销量下滑的情况下降低成本，已在多款汽油车上安装了铂金催化剂。但试行的规模仍然微不足道，在中国以外，这种变化将需要更长的时间，因此这种局势几乎不会对钯金和铂金的需求造成很大影响，约翰逊·马蒂（Johnson Matthey）说。



伊戈尔·莱金为Rough&Polished撰稿











