独家权
需要认真升级俄罗斯珠宝业
J-1国际珠宝展日前在莫斯科商栈展览中心（宴宾楼）举办，季娜·纳西洛娃担任此次珠宝展的副主席一职。作为著名珠宝商伊利吉斯·法祖尔基亚诺夫的合作伙伴和缪斯女神，她积极参与筹备他在莫斯科克里姆林宫博物馆举办的个人展览，以及在巴黎和莫斯科开设的画廊。她在业内已有25年的工作经验，足迹遍布世界各大著名展览馆——从拉斯维加斯到东京和香港（包括维琴察、日内瓦和巴塞尔），她为自己设定了一项雄心勃勃的任务，可以利用自己最丰富的经验。季娜·纳西洛娃接受 Rough & Polished 通讯社采访时，分享了自己如何成功赋予...
今天
戴比尔斯的GemFair计划惠及塞拉利昂160多名矿工
2018年，戴比尔斯在塞拉利昂科诺县启动了GemFair试点计划，覆盖14个钻石矿场，旨在为手工和小规模采矿（ASM）开采的符合道德标准的钻石进入市场提供安全通道。GemFair项目经理鲁比·斯托克林-韦恩伯格（Ruby Stocklin-Weinberg）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，在该地区开展合作并注册参与该项目的成员数量已经达到了160个。她提到，已有1049人参加了公司旨在培训钻石工人有关劳工标准和开展更安全、更环保工作实践的培训。戴比尔斯表示，该公司只从以负责任和合法的方式开采、加工和运输的矿工及小企业主那里购买钻石。 2021年9月6日
2021年9月6日
梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化
在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波...
2021年7月14日
潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值
珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...
2021年7月5日
我们通过印度合作伙伴销售的永恒印记钻石数量远高于世界其他地区
萨钦·杰恩（ Sachin Jain ）曾就职于戴比尔斯（De Beers）印度分公司，从2010年开始担任零售主管。他于2014年接任永恒印记（Forevermark）总裁一职，目前是戴比尔斯印度分公司的董事总经理。 他的奉献精神、领导力和洞察力促成了品牌的惊人增长和扩张。永恒印记钻石（Forevermark Diamonds）是当今业内最值得信赖的品牌之一。作为戴比尔斯印度分公司的董事总经理，萨钦负责印度次大陆的永恒印记业务和中东海湾国家的其他业务。 他是珠宝行业中一位备受尊敬的参与者，正在帮助塑造钻石行业的未来。在他...
2021年7月5日
2021年前三季度中国钻石进口持续增长
根据上海钻石交易所最新统计数据，2021年1-9月上海钻石交易所钻石交易总额达到57.18亿美元，相比2019年同期增长81.2%，接近于2018年57.84亿美元的历史高点。其中成品钻进口额达到23.16亿美元，相比2019年同期增长59.3%。按目前的增长势头，全年成品钻进口额有望达到30亿美元。一般贸易项下毛坯钻石进口额为4996.2万美元，相比2019年同期增长123.7%。
钻石进口的持续增长反映了近期中国珠宝零售市场快速复苏的步伐。据国家统计局公布的数据，2021年1-8月，金银珠宝类零售总额同比增长45%，增速位列消费零售市场细分行业首位。
“中秋节和国庆长假本身就是传统的消费旺季。同时由于疫情对国际旅行的影响，很大一部分中国游客的境外珠宝消费转到了国内市场。另外今年以来中国政府不断加强反走私，反洗钱的打击力度，对于促进钻石通过正规渠道进入中国市场都起到了良好的推动作用。我认为今年通过上海钻石交易所的钻石进口比较能够反映中国钻石市场的实际需求。“世界钻石交易所联合会副主席、上海钻石交易所林强总裁总结道。
根据中国珠宝玉石首饰行业协会的统计数据，在中国6000亿人民币的珠宝零售市场中，钻石市场约占13%的市场份额。今年珠宝市场的整体复苏带动了钻石市场的发展，但作为钻石消费主力的婚庆市场仍有待进一步恢复。2021上半年度，全国结婚登记人数为416.6万对，相比2020年同期增加了28.7万对，但相比2019年同期减少了81.4万对。相信随着疫情的逐步好转，未来婚庆市场将迎来一轮增长。