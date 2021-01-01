AGD DIAMONDS钻石公司开采到一颗中118克拉的钻石

需要认真升级俄罗斯珠宝业 J-1国际珠宝展日前在莫斯科商栈展览中心（宴宾楼）举办，季娜·纳西洛娃担任此次珠宝展的副主席一职。作为著名珠宝商伊利吉斯·法祖尔基亚诺夫的合作伙伴和缪斯女神，她积极参与筹备他在莫斯科克里姆林宫博物馆举办的个人展览，以及在巴黎和莫斯科开设的画廊。她在业内已有25年的工作经验，足迹遍布世界各大著名展览馆——从拉斯维加斯到东京和香港（包括维琴察、日内瓦和巴塞尔），她为自己设定了一项雄心勃勃的任务，可以利用自己最丰富的经验。季娜·纳西洛娃接受 Rough & Polished 通讯社采访时，分享了自己如何成功赋予...

梵克雅宝L’ECOLE珠宝艺术学院：我们的使命是普及珠宝文化 在经历过又一次的长期封锁后，世界著名的梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)高级珠宝艺术学院 (L'ECOLE des Arts Joailliers)成为率先开门营业的品牌之一。学院宣布将让·旺多姆主题珠宝展 (Jean Vendome, Jeweller-Artist. Artist Jeweler) 延期至2021 年 7 月 28 日。最初，该展览定于 2020 年底举行，但就在 L'ÉCOLE 学院 2020 年 10 月 8 日向这位传奇珠宝商工艺的崇拜者敞开大门之前，另一波...

潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值 珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...