独家权
潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值
珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...
2021年7月5日
我们通过印度合作伙伴销售的永恒印记钻石数量远高于世界其他地区
萨钦·杰恩（ Sachin Jain ）曾就职于戴比尔斯（De Beers）印度分公司，从2010年开始担任零售主管。他于2014年接任永恒印记（Forevermark）总裁一职，目前是戴比尔斯印度分公司的董事总经理。 他的奉献精神、领导力和洞察力促成了品牌的惊人增长和扩张。永恒印记钻石（Forevermark Diamonds）是当今业内最值得信赖的品牌之一。作为戴比尔斯印度分公司的董事总经理，萨钦负责印度次大陆的永恒印记业务和中东海湾国家的其他业务。 他是珠宝行业中一位备受尊敬的参与者，正在帮助塑造钻石行业的未来。在他...
2021年7月5日
天然钻石和实验室培育钻石是不同的种类
沙什坎特·德·沙阿（Shashikant D Shah）拥有商务学位，曾经从事裸钻贸易，自2003年为Nakshatra和Asmi两个品牌开设了钻石首饰陈列室后就再也没有回头。沙什坎特2003年创建了DM Gems公司并出任公司总裁。2004年，这家公司成为吉米西斯文化钻石公司（吉米西斯集团，Gemesis Corp.）的分销商，开始涉足实验室培育钻石（LGD）业。目前，沙什坎特·沙阿担任实验室培育钻石和珠宝促进委员会（Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion...
2021年3月30日
通过使奢侈品民主化，实验室培育钻石在全球获得了最广泛的消费者基础
ALTR Created Diamonds公司总裁、第三代钻石商、实验室培育钻石的先驱阿米什·沙赫（Amish Shah）从不惧怕挑战现状。阿米什（Amish）从小就有从事家庭钻石业务和制作珠宝首饰的经验，2001年加入了位于纽约的R＆R Grosbard Inc.，并将其发展成为一家实力雄厚的国际公司。十年后，阿米什接管了公司的管理岗位并将其与家族企业合并，在纽约成立了RA Riam Group Inc.，ALTR Created Diamonds是这家公司的子公司。 ALTR是唯一一家提供最终产品，制造出已知最纯净的IIa型钻石的垂直整合钻石公司。接受Rough&Polished通讯社采访时，阿米什·沙赫很有兴致地跟大家讲述了实验室培育钻石的过程。
2021年3月11日
我认为天然钻石和实验室培育钻石是两种不同的产品
国际宝石科学学会（Gemological Science International ，GSI）是全球最大的宝石学机构之一，在全球设有13个实验室。 GSI依靠自身的四个支柱——诚信、创新、专业服务、研究和教育——作为业务基础，为客户提供保障。GSI使用先进的技术和自动化流程，并借助相关的软件保障，在解决客户问题上能够提供高度的准确性、可靠性和一致性。GSI提供广泛的产品和服务，包括天然钻石分级报告、实验室培育钻石报告、宝石鉴定、宝石原产地报告、教育课程等。在接受Rough＆Polished通讯社采访时，GSI联合创始人黛比·阿扎（Debbie...
2021年3月5日
迈向公平和可持续的钻石供应链
尽管钻石销售有所增长，尤其是大尺寸的，但许多零售商——无论规模大小——仍然犹豫是否要大量投资购买抛光钻石和补充库存。 对货物的寄售要求呈上升趋势。 坦率地说，这再次导致钻石制造商、进口商和批发商陷入死胡同。 再一次，就像在“下一个常态”开始之前一样，中游仍然会碰一鼻子灰。
这意味着什么？
购买毛坯钻石的生产商，无论他是看货商，或者是主要客户，还是竞标“赢家”，都必须在交付产品时以现金付款。
在 Covid-19 大流行期间，全球毛坯钻石开采和生产显著放缓，导致毛坯钻石市场萎缩。 因此，毛坯钻石价格上涨，因为数量减少，而市场对抛光钻石的需求增加。 这导致美国和中国对抛光钻石的需求不断增长，价格被持续推高。
你也许会说，一切都正常，不是吗？情况正在得到改善，市场正在逐步恢复。
对于一个忠厚的观察者来说，它可能确实是这样的。 但如果我们仔细观察的话，会发现钻石供应链的内部实际上已经发生了重大变化。这些变化让钻石制造商的处境更加岌岌可危。 原因如下：
1. 毛坯钻石市场仍然只是“追逐资本”。
2. 最近几年，一家接一家的银行退出钻石行业。没有融资来源让很多裸钻生产商无法发挥增长潜力，实现扩张计划。
3. 预计制造商、贸易商和批发商将继续像以前一样行事，简化供应商和客户的现金流动过程，也就是说，用现金为毛坯钻石付款，以寄售方式向买家提供货物，并提供特殊的贷款条件。
就当下的“例行常态”而言，这种商业模式已经不再稳定。原因如下：
1. 毛坯钻石供应商必须前来承担他们公开宣布的责任，尤其是在大流行期间。 他们需要将资金投入到他们所谈论的内容中，并为裸钻制造商提供适合他们购买的毛坯钻石的付款条件。
2. 分析师对该行业的债务减少以及钻石制造商和贸易商“自筹资金”的能力感到高兴。 尽管这里欢迎赞美，但结果是，个别公司的财务风险水平上升到了前所未有的高度。
钻石供应链中没有一个参与者同意分担这种风险。
这需要做出改变
3. 在这个“例行常态”中，不仅毛坯钻石生产商必须承担责任，零售部门也必须承担责任。货物寄售很快就会成为过去。相比之下，基于信任、对彼此业务和业务模式的深入了解，以及关于支付结构的协议也会产生相同甚至更好的结果。买家会努力明确自己的需求，卖家会尽最大努力降低风险，将定制订单交付给客户。
在以色列，几乎所有对公共生活的限制都已取消。
在欧洲，虽然疫苗接种率要低得多，但生活正在逐步恢复。 比利时虽在苦苦挣扎，但那里的情况也在好转。
在美国，拜登总统兑现了他的承诺，即在 6 月 1 日前为超过 1 亿美国人接种疫苗。 因此，限制正在逐步解除。 商品零售额，尤其是奢侈品的零售额，正在上升，因为消费者“为奖励自己的节制”，准备将未用于旅行和其他休闲活动的钱花掉。
直到最近，一场流行病才对世界领先的钻石生产国——印度造成了又一次沉重的打击。 在古吉拉特邦，钻石生产继续受到严重干扰。 很多钻石切割师失去了工作，他们重返工作岗位的前景渺茫。 总体而言，印度的零售市场正在下滑。
在这个“例行常态”中，一种或另一种形式的大流行不会随处可见。 这需要新的思维。
一件事变得非常清楚：我们在这里是一个整体。 这意味着我们必须以公平和可持续的方式共建一个健康的供应链。
雅科夫·阿尔莫尔（Ya’akov Almor）