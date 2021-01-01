迈向公平和可持续的钻石供应链

今天 评审

据美国批发和零售市场发来的信息显示，近几个月来，那里的商品销售状况一直都令人满意。 这些信息得到了贝恩公司（Bain & Co.）的证实，贝恩公司在 5 月份更新了之前对钻石和钻石首饰市场复苏的预测，提出一个更为积极的预期：市场已经全面复苏，这意味着我们无需等到 2022 年，就可以看到我们的行业可恢复到 2019 年之前的水平！



尽管钻石销售有所增长，尤其是大尺寸的，但许多零售商——无论规模大小——仍然犹豫是否要大量投资购买抛光钻石和补充库存。 对货物的寄售要求呈上升趋势。 坦率地说，这再次导致钻石制造商、进口商和批发商陷入死胡同。 再一次，就像在“下一个常态”开始之前一样，中游仍然会碰一鼻子灰。



这意味着什么？



购买毛坯钻石的生产商，无论他是看货商，或者是主要客户，还是竞标“赢家”，都必须在交付产品时以现金付款。

在 Covid-19 大流行期间，全球毛坯钻石开采和生产显著放缓，导致毛坯钻石市场萎缩。 因此，毛坯钻石价格上涨，因为数量减少，而市场对抛光钻石的需求增加。 这导致美国和中国对抛光钻石的需求不断增长，价格被持续推高。

你也许会说，一切都正常，不是吗？情况正在得到改善，市场正在逐步恢复。



对于一个忠厚的观察者来说，它可能确实是这样的。 但如果我们仔细观察的话，会发现钻石供应链的内部实际上已经发生了重大变化。这些变化让钻石制造商的处境更加岌岌可危。 原因如下：

1. 毛坯钻石市场仍然只是“追逐资本”。

2. 最近几年，一家接一家的银行退出钻石行业。没有融资来源让很多裸钻生产商无法发挥增长潜力，实现扩张计划。

3. 预计制造商、贸易商和批发商将继续像以前一样行事，简化供应商和客户的现金流动过程，也就是说，用现金为毛坯钻石付款，以寄售方式向买家提供货物，并提供特殊的贷款条件。



就当下的“例行常态”而言，这种商业模式已经不再稳定。原因如下：

1. 毛坯钻石供应商必须前来承担他们公开宣布的责任，尤其是在大流行期间。 他们需要将资金投入到他们所谈论的内容中，并为裸钻制造商提供适合他们购买的毛坯钻石的付款条件。

2. 分析师对该行业的债务减少以及钻石制造商和贸易商“自筹资金”的能力感到高兴。 尽管这里欢迎赞美，但结果是，个别公司的财务风险水平上升到了前所未有的高度。

钻石供应链中没有一个参与者同意分担这种风险。

这需要做出改变

3. 在这个“例行常态”中，不仅毛坯钻石生产商必须承担责任，零售部门也必须承担责任。货物寄售很快就会成为过去。相比之下，基于信任、对彼此业务和业务模式的深入了解，以及关于支付结构的协议也会产生相同甚至更好的结果。买家会努力明确自己的需求，卖家会尽最大努力降低风险，将定制订单交付给客户。



在以色列，几乎所有对公共生活的限制都已取消。



在欧洲，虽然疫苗接种率要低得多，但生活正在逐步恢复。 比利时虽在苦苦挣扎，但那里的情况也在好转。



在美国，拜登总统兑现了他的承诺，即在 6 月 1 日前为超过 1 亿美国人接种疫苗。 因此，限制正在逐步解除。 商品零售额，尤其是奢侈品的零售额，正在上升，因为消费者“为奖励自己的节制”，准备将未用于旅行和其他休闲活动的钱花掉。



直到最近，一场流行病才对世界领先的钻石生产国——印度造成了又一次沉重的打击。 在古吉拉特邦，钻石生产继续受到严重干扰。 很多钻石切割师失去了工作，他们重返工作岗位的前景渺茫。 总体而言，印度的零售市场正在下滑。

在这个“例行常态”中，一种或另一种形式的大流行不会随处可见。 这需要新的思维。



一件事变得非常清楚：我们在这里是一个整体。 这意味着我们必须以公平和可持续的方式共建一个健康的供应链。



雅科夫·阿尔莫尔（Ya’akov Almor）





