埃罗莎恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采

潘多拉公司关于培育钻石的声明不会让天然钻石贬值 珠宝零售商潘多拉公司（ Pandora） 最近宣布将不再购买天然钻石，转而使用实验室培育钻石。然而，钻石市场分析师保罗·吉姆尼斯基（ Paul Zimnisky） 在接受Rough & Polished 通讯社记者马修·尼亚温古阿（Mathew Nyaungwa）独家专访时表示，钻石一直以来都只是潘多拉珠宝产品的一小部分。尽管该连锁店每年销售的廉价珠宝达8500万件，但其中只有 50000 件镶有钻石，在天然钻石市场上只占一小部分。吉姆尼斯基表示，大多数珠宝商表示，他们的买家仍然更喜欢天然宝石而不是合成宝石，并且不打算改变主意。他说，潘多拉宣布只销售人造钻石并不会造成天然钻石贬值。注意：保罗发布了一份详细的月度订阅钻石行业报告，名为《钻石市场状况》（State...

我们通过印度合作伙伴销售的永恒印记钻石数量远高于世界其他地区 萨钦·杰恩（ Sachin Jain ）曾就职于戴比尔斯（De Beers）印度分公司，从2010年开始担任零售主管。他于2014年接任永恒印记（Forevermark）总裁一职，目前是戴比尔斯印度分公司的董事总经理。 他的奉献精神、领导力和洞察力促成了品牌的惊人增长和扩张。永恒印记钻石（Forevermark Diamonds）是当今业内最值得信赖的品牌之一。作为戴比尔斯印度分公司的董事总经理，萨钦负责印度次大陆的永恒印记业务和中东海湾国家的其他业务。 他是珠宝行业中一位备受尊敬的参与者，正在帮助塑造钻石行业的未来。在他...

天然钻石和实验室培育钻石是不同的种类 沙什坎特·德·沙阿（Shashikant D Shah）拥有商务学位，曾经从事裸钻贸易，自2003年为Nakshatra和Asmi两个品牌开设了钻石首饰陈列室后就再也没有回头。沙什坎特2003年创建了DM Gems公司并出任公司总裁。2004年，这家公司成为吉米西斯文化钻石公司（吉米西斯集团，Gemesis Corp.）的分销商，开始涉足实验室培育钻石（LGD）业。目前，沙什坎特·沙阿担任实验室培育钻石和珠宝促进委员会（Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion...

通过使奢侈品民主化，实验室培育钻石在全球获得了最广泛的消费者基础 ALTR Created Diamonds公司总裁、第三代钻石商、实验室培育钻石的先驱阿米什·沙赫（Amish Shah）从不惧怕挑战现状。阿米什（Amish）从小就有从事家庭钻石业务和制作珠宝首饰的经验，2001年加入了位于纽约的R＆R Grosbard Inc.，并将其发展成为一家实力雄厚的国际公司。十年后，阿米什接管了公司的管理岗位并将其与家族企业合并，在纽约成立了RA Riam Group Inc.，ALTR Created Diamonds是这家公司的子公司。 ALTR是唯一一家提供最终产品，制造出已知最纯净的IIa型钻石的垂直整合钻石公司。接受Rough&Polished通讯社采访时，阿米什·沙赫很有兴致地跟大家讲述了实验室培育钻石的过程。