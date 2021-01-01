诺里斯克镍业公司：生态、土著少数民族、公共监督

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诺里斯克镍业公司负责可持续发展事务的高级副总裁安德烈·布格罗夫表示，公司为了实现各部门在生态和气候变化领域的战略活动，每年需要投入10亿美元。“该计划预计到2030年实现，比预估时间提前10年。根据我的计算，每年的花费将不到10亿美元，”他在俄罗斯联邦社会院圆桌会议上介绍诺里尔斯克镍业公司的环境战略时提到。



社会院生态与环境保护委员会主席叶列娜·沙罗金娜提醒与会者，公司与政府及公众从一年前就展开公开对话了。为了调整燃料泄露响应计划并确保公共监督，俄联邦社会院在生态与环境保护委员会下成立了一个专家组，专家组成员包括非营利机构和科学界的代表。



“为了进一步确保准确性，分析将在阿尔汉格尔斯克北方（北极）联邦大学和‘台风’科学生产联合公司同时进行。研究没有发现皮亚西纳河流域鱼类中的有害物质超过了标准水平。但将结果与联邦渔业局的数据进行比较会很有趣，”北极开发项目办公室董事会主席尼古拉·多罗宁表示。该部门自己进行了检查，但尚未公布关于所获得结果的详细信息。



俄联邦自然资源利用监督局水体使用和保护、大气和土地监管的国家监管部门负责人弗拉基米尔·切尔尼雪夫表示，只有进一步的监测结果才能表明是否需要采取额外措施来消除泄漏的后果。绿色和平组织俄罗斯分部项目、研究和专业知识主管伊万·布洛科夫说，如果没有基于原始数据的验证，此类事件的结果直到最后也无法给人以明确答案。



“预防未来事故最重要的一个因素是从事故中吸取教训，”世界自然基金会业务环境责任计划负责人阿列克谢·克尼日尼科夫说。 按照他的说法，最为重要的是创建能详细描写这些教训的档案。

诺里尔斯克镍业副总裁安德烈·格拉乔夫强调，公司不断与北方原住民保持对话。因此，公司专门成立了一个部门与他们合作，召开了土著人民社区协调委员会的第一次会议。诺里尔斯克镍业公司实际上正在采用一种新模式，为与当地社区的关系制定标准，”安德烈·格拉乔夫说。来自美国的土著人民权利专家巴维尔·苏良吉加和泰米尔土著人民委员会主席格里高利·久卡列夫就这个话题进行了深入讨论。



弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社





