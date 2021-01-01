独家权
天然钻石和实验室培育钻石是不同的种类
沙什坎特·德·沙阿（Shashikant D Shah）拥有商务学位，曾经从事裸钻贸易，自2003年为Nakshatra和Asmi两个品牌开设了钻石首饰陈列室后就再也没有回头。沙什坎特2003年创建了DM Gems公司并出任公司总裁。2004年，这家公司成为吉米西斯文化钻石公司（吉米西斯集团，Gemesis Corp.）的分销商，开始涉足实验室培育钻石（LGD）业。目前，沙什坎特·沙阿担任实验室培育钻石和珠宝促进委员会（Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion...
2021年3月30日
通过使奢侈品民主化，实验室培育钻石在全球获得了最广泛的消费者基础
ALTR Created Diamonds公司总裁、第三代钻石商、实验室培育钻石的先驱阿米什·沙赫（Amish Shah）从不惧怕挑战现状。阿米什（Amish）从小就有从事家庭钻石业务和制作珠宝首饰的经验，2001年加入了位于纽约的R＆R Grosbard Inc.，并将其发展成为一家实力雄厚的国际公司。十年后，阿米什接管了公司的管理岗位并将其与家族企业合并，在纽约成立了RA Riam Group Inc.，ALTR Created Diamonds是这家公司的子公司。 ALTR是唯一一家提供最终产品，制造出已知最纯净的IIa型钻石的垂直整合钻石公司。接受Rough&Polished通讯社采访时，阿米什·沙赫很有兴致地跟大家讲述了实验室培育钻石的过程。
2021年3月11日
我认为天然钻石和实验室培育钻石是两种不同的产品
国际宝石科学学会（Gemological Science International ，GSI）是全球最大的宝石学机构之一，在全球设有13个实验室。 GSI依靠自身的四个支柱——诚信、创新、专业服务、研究和教育——作为业务基础，为客户提供保障。GSI使用先进的技术和自动化流程，并借助相关的软件保障，在解决客户问题上能够提供高度的准确性、可靠性和一致性。GSI提供广泛的产品和服务，包括天然钻石分级报告、实验室培育钻石报告、宝石鉴定、宝石原产地报告、教育课程等。在接受Rough＆Polished通讯社采访时，GSI联合创始人黛比·阿扎（Debbie...
2021年3月5日
借助技术，所有信息都无法更改，区块链也不会受到干扰
当埃里克·詹斯（Erik A. Jens）在离任荷兰银行（ABN AMRO Bank）钻石和珠宝银行业务首席执行官后，创立了自己的公司LuxuryFintech。该公司的服务范围包括为艺术品生产部门和珠宝首饰部门提供商业和企业银行业务的解决方案，以及利用区块链为他们提供资产支持金融解决方案。另外，公司还提供很多其他服务。 作为LuxuryFintech的创始人和首席执行官，埃里克·詹斯主要参与珠宝和艺术领域与融资和起源问题相关的各种项目和计划。 他在银行、金融和投资领域拥有专业经验，擅长财富管理解决方案，在冲基金投资、私募股权和房地产等领域也有相关专业知识。...
2021年1月26日
穿越时空的钻石
不久前，世界钻石博物馆出版了一本有关稀有钻石和钻石珠宝的独特书籍，为全球有关宝石的专业出版物书库增色不少。博物馆的创始人兼馆长亚历克斯·波波夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了博物馆的创建历史、思想理念，以及未来要在钻石业内实施的项目。
2021年1月26日
诺里斯克镍业公司：生态、土著少数民族、公共监督
社会院生态与环境保护委员会主席叶列娜·沙罗金娜提醒与会者，公司与政府及公众从一年前就展开公开对话了。为了调整燃料泄露响应计划并确保公共监督，俄联邦社会院在生态与环境保护委员会下成立了一个专家组，专家组成员包括非营利机构和科学界的代表。
“为了进一步确保准确性，分析将在阿尔汉格尔斯克北方（北极）联邦大学和‘台风’科学生产联合公司同时进行。研究没有发现皮亚西纳河流域鱼类中的有害物质超过了标准水平。但将结果与联邦渔业局的数据进行比较会很有趣，”北极开发项目办公室董事会主席尼古拉·多罗宁表示。该部门自己进行了检查，但尚未公布关于所获得结果的详细信息。
俄联邦自然资源利用监督局水体使用和保护、大气和土地监管的国家监管部门负责人弗拉基米尔·切尔尼雪夫表示，只有进一步的监测结果才能表明是否需要采取额外措施来消除泄漏的后果。绿色和平组织俄罗斯分部项目、研究和专业知识主管伊万·布洛科夫说，如果没有基于原始数据的验证，此类事件的结果直到最后也无法给人以明确答案。
“预防未来事故最重要的一个因素是从事故中吸取教训，”世界自然基金会业务环境责任计划负责人阿列克谢·克尼日尼科夫说。 按照他的说法，最为重要的是创建能详细描写这些教训的档案。
诺里尔斯克镍业副总裁安德烈·格拉乔夫强调，公司不断与北方原住民保持对话。因此，公司专门成立了一个部门与他们合作，召开了土著人民社区协调委员会的第一次会议。诺里尔斯克镍业公司实际上正在采用一种新模式，为与当地社区的关系制定标准，”安德烈·格拉乔夫说。来自美国的土著人民权利专家巴维尔·苏良吉加和泰米尔土著人民委员会主席格里高利·久卡列夫就这个话题进行了深入讨论。
弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社