泰梅尔土著居民要求正义

今天 评审

泰梅尔土著少数民族协会已与挪威互联网出版物《巴伦支观察家》取得联系，要求波塔尼基金会负责人巴维尔·苏里扬兹加对其发布在该媒体上的谈话道歉。



他们在信中说：“苏里扬兹加侮辱了泰梅尔的土著居民，侮辱了我们社区，侮辱了克拉斯诺亚尔斯克州泰梅尔土著少数民族协会。”



2021年3月14日，《巴伦支观察家》发表了一篇文章，名为《土著居民呼吁诺里斯克镍业的海外合作伙伴采取环保措施》，指出波塔尼基金会及其他旨在保护土著居民人权和环境的组织正在向国际银行和信贷机构，以及诺里斯克镍业公司的客户，特别是巴斯夫公司（BASF），发出呼吁。

泰梅尔土著居民协会认为，波塔尼基金会及其他签署者无权代表泰梅尔居民发言。“我们不知道波塔尼基金会及其主席正在从事什么项目。我们确信，在不认识我们且未与我们联系之前，他不应代表泰梅尔和该地区的居民发表公开声明。我们没有选择苏里扬兹加作为我们的社区负责人和协会代表。泰梅尔和这里的原住居民不在苏里扬兹加先生的能力范围之内，”协会代表半岛10000多名居民表示。



“苏里扬兹加指控泰梅尔半岛的少数民族被上面那些公司收买，出卖忠诚，被迫描述美丽的画卷，这让我们倍觉侮辱，”泰梅尔居民代表坚持捍卫自己的权利。



他们在信中表示，“我们认为与大型企业合作是很自然的事，这样可以保护居住在泰梅尔的涅涅茨人、多尔干人、乌干达人，埃文克斯人和恩茨人的文化、语言、手工艺，帮助他们合理利用自然资源。 大型公司为发展土著人民的日常生活、手工艺和文化提供项目资金，并支付补偿，这是世界上公认的做法，但这并不意味着有人在购买别人的忠诚或灵魂”。

社区成员客观地评估了他们与公司的关系：“我们与诺里斯克镍业公司的合作关系已经持续85年了。在这期间的关系并不是总让我们满意，我们之间曾经出现过问题，但我们一起解决了。柴油泄漏事故发生后，我们看到公司与泰梅尔人互动的政策和方式发生了积极变化。”这封信在举例时，提到公司与俄罗斯联邦、克拉斯诺亚尔斯克州和泰梅尔土著少数民族协会之间签订的一项为期五年的发展计划协议，总值达20亿卢布。“其中部分资金将用于帮助农村建设新房和道路，开发社区工艺品，评估商业资源，例如鱼和鹿的商业价值。”泰梅尔土著居民协会代表表示，“在诺里斯克镍业公司领导下成立的土著少数民族协调委员会将控制并确定资金使用的有效性。我们希望与公司共同计划社区的经济发展，以及村庄的基础设施建设。”信中还提到了在诺里斯克镍业公司资助下撰写的第一本关于恩茨语的识字课本，以及由西比利亚联邦大学开发的恩茨语文字和语法。

泰梅尔社区成员在信中要求《巴伦支观察家》作为权威出版物，应该“考虑泰梅尔土著居民、社区代表、克拉斯诺亚尔斯克州泰梅尔土著少数民族协会的意见，坚决反对与我们土地毫无关联的人冒犯我们，反对他们在谈论泰梅尔半岛的问题时罔顾事实，偷换概念，谈论一些完全由他们臆想出来的问题。”



泰梅尔土著居民协会主席格里高利·久加列夫对Rough&Polished通讯社表示，“我们反对某些人出于政治或商业目的利用我们泰梅尔人。”





