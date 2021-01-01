独家权
天然钻石和实验室培育钻石是不同的种类
沙什坎特·德·沙阿（Shashikant D Shah）拥有商务学位，曾经从事裸钻贸易，自2003年为Nakshatra和Asmi两个品牌开设了钻石首饰陈列室后就再也没有回头。沙什坎特2003年创建了DM Gems公司并出任公司总裁。2004年，这家公司成为吉米西斯文化钻石公司（吉米西斯集团，Gemesis Corp.）的分销商，开始涉足实验室培育钻石（LGD）业。目前，沙什坎特·沙阿担任实验室培育钻石和珠宝促进委员会（Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion...
2021年3月30日
通过使奢侈品民主化，实验室培育钻石在全球获得了最广泛的消费者基础
ALTR Created Diamonds公司总裁、第三代钻石商、实验室培育钻石的先驱阿米什·沙赫（Amish Shah）从不惧怕挑战现状。阿米什（Amish）从小就有从事家庭钻石业务和制作珠宝首饰的经验，2001年加入了位于纽约的R＆R Grosbard Inc.，并将其发展成为一家实力雄厚的国际公司。十年后，阿米什接管了公司的管理岗位并将其与家族企业合并，在纽约成立了RA Riam Group Inc.，ALTR Created Diamonds是这家公司的子公司。 ALTR是唯一一家提供最终产品，制造出已知最纯净的IIa型钻石的垂直整合钻石公司。接受Rough&Polished通讯社采访时，阿米什·沙赫很有兴致地跟大家讲述了实验室培育钻石的过程。
2021年3月11日
我认为天然钻石和实验室培育钻石是两种不同的产品
国际宝石科学学会（Gemological Science International ，GSI）是全球最大的宝石学机构之一，在全球设有13个实验室。 GSI依靠自身的四个支柱——诚信、创新、专业服务、研究和教育——作为业务基础，为客户提供保障。GSI使用先进的技术和自动化流程，并借助相关的软件保障，在解决客户问题上能够提供高度的准确性、可靠性和一致性。GSI提供广泛的产品和服务，包括天然钻石分级报告、实验室培育钻石报告、宝石鉴定、宝石原产地报告、教育课程等。在接受Rough＆Polished通讯社采访时，GSI联合创始人黛比·阿扎（Debbie...
2021年3月5日
借助技术，所有信息都无法更改，区块链也不会受到干扰
当埃里克·詹斯（Erik A. Jens）在离任荷兰银行（ABN AMRO Bank）钻石和珠宝银行业务首席执行官后，创立了自己的公司LuxuryFintech。该公司的服务范围包括为艺术品生产部门和珠宝首饰部门提供商业和企业银行业务的解决方案，以及利用区块链为他们提供资产支持金融解决方案。另外，公司还提供很多其他服务。 作为LuxuryFintech的创始人和首席执行官，埃里克·詹斯主要参与珠宝和艺术领域与融资和起源问题相关的各种项目和计划。 他在银行、金融和投资领域拥有专业经验，擅长财富管理解决方案，在冲基金投资、私募股权和房地产等领域也有相关专业知识。...
2021年1月26日
穿越时空的钻石
不久前，世界钻石博物馆出版了一本有关稀有钻石和钻石珠宝的独特书籍，为全球有关宝石的专业出版物书库增色不少。博物馆的创始人兼馆长亚历克斯·波波夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了博物馆的创建历史、思想理念，以及未来要在钻石业内实施的项目。
2021年1月26日
泰梅尔土著居民要求正义
他们在信中说：“苏里扬兹加侮辱了泰梅尔的土著居民，侮辱了我们社区，侮辱了克拉斯诺亚尔斯克州泰梅尔土著少数民族协会。”
2021年3月14日，《巴伦支观察家》发表了一篇文章，名为《土著居民呼吁诺里斯克镍业的海外合作伙伴采取环保措施》，指出波塔尼基金会及其他旨在保护土著居民人权和环境的组织正在向国际银行和信贷机构，以及诺里斯克镍业公司的客户，特别是巴斯夫公司（BASF），发出呼吁。
泰梅尔土著居民协会认为，波塔尼基金会及其他签署者无权代表泰梅尔居民发言。“我们不知道波塔尼基金会及其主席正在从事什么项目。我们确信，在不认识我们且未与我们联系之前，他不应代表泰梅尔和该地区的居民发表公开声明。我们没有选择苏里扬兹加作为我们的社区负责人和协会代表。泰梅尔和这里的原住居民不在苏里扬兹加先生的能力范围之内，”协会代表半岛10000多名居民表示。
“苏里扬兹加指控泰梅尔半岛的少数民族被上面那些公司收买，出卖忠诚，被迫描述美丽的画卷，这让我们倍觉侮辱，”泰梅尔居民代表坚持捍卫自己的权利。
他们在信中表示，“我们认为与大型企业合作是很自然的事，这样可以保护居住在泰梅尔的涅涅茨人、多尔干人、乌干达人，埃文克斯人和恩茨人的文化、语言、手工艺，帮助他们合理利用自然资源。 大型公司为发展土著人民的日常生活、手工艺和文化提供项目资金，并支付补偿，这是世界上公认的做法，但这并不意味着有人在购买别人的忠诚或灵魂”。
社区成员客观地评估了他们与公司的关系：“我们与诺里斯克镍业公司的合作关系已经持续85年了。在这期间的关系并不是总让我们满意，我们之间曾经出现过问题，但我们一起解决了。柴油泄漏事故发生后，我们看到公司与泰梅尔人互动的政策和方式发生了积极变化。”这封信在举例时，提到公司与俄罗斯联邦、克拉斯诺亚尔斯克州和泰梅尔土著少数民族协会之间签订的一项为期五年的发展计划协议，总值达20亿卢布。“其中部分资金将用于帮助农村建设新房和道路，开发社区工艺品，评估商业资源，例如鱼和鹿的商业价值。”泰梅尔土著居民协会代表表示，“在诺里斯克镍业公司领导下成立的土著少数民族协调委员会将控制并确定资金使用的有效性。我们希望与公司共同计划社区的经济发展，以及村庄的基础设施建设。”信中还提到了在诺里斯克镍业公司资助下撰写的第一本关于恩茨语的识字课本，以及由西比利亚联邦大学开发的恩茨语文字和语法。
泰梅尔社区成员在信中要求《巴伦支观察家》作为权威出版物，应该“考虑泰梅尔土著居民、社区代表、克拉斯诺亚尔斯克州泰梅尔土著少数民族协会的意见，坚决反对与我们土地毫无关联的人冒犯我们，反对他们在谈论泰梅尔半岛的问题时罔顾事实，偷换概念，谈论一些完全由他们臆想出来的问题。”
泰梅尔土著居民协会主席格里高利·久加列夫对Rough&Polished通讯社表示，“我们反对某些人出于政治或商业目的利用我们泰梅尔人。”