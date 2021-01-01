印度的宝石和珠宝出口正迅速恢复

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据门户网站gjepc.org报道，在经历了与新冠疫情长达8个月的艰苦斗争后，印度宝石和珠宝行业出现了复苏的迹象。

2020年11月，印度宝石和珠宝的总出口额为24.8亿美元，与2019年11月的25.8亿美元相比仅下降3.88％。

但是，2020年4月至2020年11月的出口总额为139.5亿美元，比2019年同期的250.8亿美元下降了44.37％以上。

印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）主席科林·沙赫（Colin Shah）对数据发表评论说：“宝石和珠宝出口正在加速，最近几个月的出口总额达到25亿美元。产量反弹了近90％，10月份毛坯钻石进口增长了69％。考虑到令人鼓舞的市场需求和当前的增长率，该部门的出口有望在这个季度达到疫情爆发前的水平。”

印度宝石和珠宝出口促进委员会副主席维普尔·沙赫（Vipul Shah）表示：“印度宝石和珠宝行业的快速复苏归因于多种因素，其中包括：政府及时采取了行动； 中央银行为该系统引入了足够的流动性； 矿业公司为中型企业提供了支持； 来自主要市场美国的需求上升； 强劲的在线销售抵消了实体店的疲软表现。”

