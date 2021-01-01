科斯京准许转售AGD Diamonds公司

今天

俄外贸银行集团首席执行官安德烈·科斯京在外贸银行资本投资论坛“俄罗斯在召唤！”的新闻发布会上说，至少有两个认真的买家对钻石开采公司AGD Diamonds感兴趣。

他说：“我们的立场很简单，我们是善良的债权人。我们借出去一笔贷款，但债务人告诉我们，他们需要按照以前的汇率将这个数额转换成美元。我们看了一下，欠我们的钱少了将近1亿美元。不过我们认为自己不应该承担这些损失。因此，只要按照合同规定将这笔钱还给我们，看在上帝的份上，我们绝不会索要他们的资产作为赔偿。”

科斯京补充说：“如果这种情况（解决卢克石油公司和发现投资公司的争端，赔偿外贸银行的所有费用¬¬——编者注）不出现的话，我们将接手这个资产。不过我们会为这个资产寻找买家。我们只会在一定的条件下出售这个资产。这样的条件至少要满足两个：买方必须在行业内具有丰富的经验；或者是著名企业家，准备加入这个过程并购买这个资产。”

这个资产由卢克石油公司开发，2017年以14.5亿美元的价格卖给了“发现工业投资公司”（“发现控股公司”的分公司），后者于今年2月份申请破产。

联邦反垄断局5月底提起诉讼，要求审查购买AGD公司的交易。正如反垄断局发现的那样，“发现控股”在购买资产时，隐瞒了其三位股东的公民身份数据。此外，根据反垄断局的调查显示，交易价格翻了一番。反垄断局表示，考虑到当时的控股公司的资产主要是“发现银行”，后者在交易后的几个月内进行了重组，因此有争议的交易可能掩盖了银行的资金撤回，方便让公司拥有外国国籍的几位信托受益人得利。

“发现控股公司”收购AGD股份的交易部分由外贸银行提供资金支持，后者向“发现工业投资公司”发放了8.73亿美元的贷款，并获得了该公司的股份作为抵押。外贸银行最初表示，“发现工业投资公司”停止履行还款义务。这个事实以及反垄断局试图撤销交易的尝试，迫使外贸银行对“发现工业投资公司”提起诉讼，要求其返还贷款资金。

与此同时，反垄断局局长伊戈尔·阿杰米耶夫表示有可能对争端进行审前解决，但要满足反垄断部门和中央银行（掌握“发现银行”股份）的条件。

科斯京在周五的简报会上说：“我从未见过这份和解协议。”

科斯京提到，“他领导的反垄断局自己发布信息说这是必须接受的条件。我完全不知道任何协议。但我与扎多尔诺夫（米哈伊尔·扎多尔诺夫，发现银行行长——编者注）和阿列克佩罗夫（瓦吉特·阿列克佩罗夫，卢克石油总裁——编者注）有联系。”