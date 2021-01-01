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保罗·津尼斯基表示假日需求将促进钻石市场恢复

在三月初新冠疫情造成严重破坏之前，年初的钻石市场表现出色。自今年8月份以来，市场对裸钻的需求一直在回升。从零售来看，美国和中国的消费者对钻石珠宝的需求保持稳定。业内专家保罗·津尼斯基接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，这种积极的趋势与假日需求有关，它能推动解决供应链上的问题——疫情及其带来的问题曾加剧钻石制造商面临的库存短缺问题。他说，尽管新冠疫情损害了2020年大部分时间的假日购物需求，但钻石、珠宝和其他奢侈品的购买情况仍可能会超出预期，因为他们不会像前几年那样，送出很多与印象相关的礼物。

2020年12月8日

世界钻石理事会将积极致力于支持私人矿工和小型钻石矿业公司的发展

爱德华·阿舍（Edward Asher）是阿姆斯特丹钻石业内最重要家族之一的成员，于2020年6月当选为世界钻石理事会主席，任期两年。 阿舍是第二次担任世界钻石理事会的主席，曾于2014年到2016年在该组织担任负责人。阿舍目前还是欧洲钻石制造商理事会（European...

2020年9月28日

钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一

来自孟买的乌沙·巴拉克里希南（Usha R. Balakrishnan）博士是印度杰出的珠宝历史专家，是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》（World Diamond Museum）一书，这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外，巴拉克里希南还策划了很多展览，其中包括：“孔雀舞：印度珠宝传统”（1999）、“尼扎姆珠宝”（2001）、“黄金中的偶像：来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”（2005）、“印度：令世界着迷的珠宝”（2014）、“阿拉姆卡拉：装饰品之美”（2017）、“德干的宝藏：尼扎姆珠宝”（2018）。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时，巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法，以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。

2020年9月28日

3号玩家

当前的人为全球危机有极大的可能会改变全球钻石行业的格局。现在，我不是说最富有的人在奢侈品消费中的习惯会发生很大变化（会有变化，但只是阶段性的，而不是根本性的，这个阶层永远不会拒绝购买钻石、LVMH产品、飞机和游艇），我想谈谈毛坯钻石开采企业。当前疫情导致所有国家和地区都处于隔离状态，全球钻石管道的商品流通因此停滞不前。只要钻石管道的主要参与者——印度不撤销检疫措施，我们就无法预测钻石产品流通何时会恢复，而谈论钻石行业的复苏时机更是为时过早。另外，安特卫普的钻石交易平台三个月来几乎完全停止运行，现在才刚刚开始恢复交易活动。

2020年9月7日

2021-2030年钻石采矿业活动的主要趋势是需要大量的资本投资

俄罗斯著名地质学家、地质学和矿物学副博士谢尔盖·米究辛对Rough＆Polished通讯社谈了后危机时期钻石行业如何发展的前景问题。

2020年8月17日

科斯京准许转售AGD Diamonds公司

今天
评审

俄外贸银行集团首席执行官安德烈·科斯京在外贸银行资本投资论坛“俄罗斯在召唤！”的新闻发布会上说，至少有两个认真的买家对钻石开采公司AGD Diamonds感兴趣。
他说：“我们的立场很简单，我们是善良的债权人。我们借出去一笔贷款，但债务人告诉我们，他们需要按照以前的汇率将这个数额转换成美元。我们看了一下，欠我们的钱少了将近1亿美元。不过我们认为自己不应该承担这些损失。因此，只要按照合同规定将这笔钱还给我们，看在上帝的份上，我们绝不会索要他们的资产作为赔偿。”

科斯京补充说：“如果这种情况（解决卢克石油公司和发现投资公司的争端，赔偿外贸银行的所有费用¬¬——编者注）不出现的话，我们将接手这个资产。不过我们会为这个资产寻找买家。我们只会在一定的条件下出售这个资产。这样的条件至少要满足两个：买方必须在行业内具有丰富的经验；或者是著名企业家，准备加入这个过程并购买这个资产。”

这个资产由卢克石油公司开发，2017年以14.5亿美元的价格卖给了“发现工业投资公司”（“发现控股公司”的分公司），后者于今年2月份申请破产。

联邦反垄断局5月底提起诉讼，要求审查购买AGD公司的交易。正如反垄断局发现的那样，“发现控股”在购买资产时，隐瞒了其三位股东的公民身份数据。此外，根据反垄断局的调查显示，交易价格翻了一番。反垄断局表示，考虑到当时的控股公司的资产主要是“发现银行”，后者在交易后的几个月内进行了重组，因此有争议的交易可能掩盖了银行的资金撤回，方便让公司拥有外国国籍的几位信托受益人得利。

“发现控股公司”收购AGD股份的交易部分由外贸银行提供资金支持，后者向“发现工业投资公司”发放了8.73亿美元的贷款，并获得了该公司的股份作为抵押。外贸银行最初表示，“发现工业投资公司”停止履行还款义务。这个事实以及反垄断局试图撤销交易的尝试，迫使外贸银行对“发现工业投资公司”提起诉讼，要求其返还贷款资金。

与此同时，反垄断局局长伊戈尔·阿杰米耶夫表示有可能对争端进行审前解决，但要满足反垄断部门和中央银行（掌握“发现银行”股份）的条件。
科斯京在周五的简报会上说：“我从未见过这份和解协议。”

科斯京提到，“他领导的反垄断局自己发布信息说这是必须接受的条件。我完全不知道任何协议。但我与扎多尔诺夫（米哈伊尔·扎多尔诺夫，发现银行行长——编者注）和阿列克佩罗夫（瓦吉特·阿列克佩罗夫，卢克石油总裁——编者注）有联系。”

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