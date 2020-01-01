AGD DIAMONDS钻石公司在安特卫普拍卖会上共出售毛坯钻石8700克拉

钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一 来自孟买的乌沙·巴拉克里希南（Usha R. Balakrishnan）博士是印度杰出的珠宝历史专家，是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》（World Diamond Museum）一书，这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外，巴拉克里希南还策划了很多展览，其中包括：“孔雀舞：印度珠宝传统”（1999）、“尼扎姆珠宝”（2001）、“黄金中的偶像：来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”（2005）、“印度：令世界着迷的珠宝”（2014）、“阿拉姆卡拉：装饰品之美”（2017）、“德干的宝藏：尼扎姆珠宝”（2018）。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时，巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法，以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。