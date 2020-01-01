DMCC在以色列钻石交易所开设代表处

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迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）11月30日在拉马特甘的以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）大楼正式设立新的代表处。迪拜多种商品交易中心执行主席和迪拜钻石交易所主席艾哈迈德·本·苏拉伊姆(Sultan Ahmed Bin Sulayem)、迪拜多种商品交易中心特别顾问马丁·雷克（Martin Leake）乘坐阿联酋飞往以色列的第一班定期班次抵达，参加了代表处的开幕式。

以色列钻石交易所主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）、拉马特甘市市长卡梅尔·夏玛·哈克汗（Carmel Shama Hacohen）、钻石检验员奥菲尔·古尔（Ophir Gur）、以色列钻石制造商协会主席尼西姆·祖阿列茨（Nissim Zuaretz）、以色列钻石交易所董事会成员、名誉会长和钻石行业的其他领导人也都出席了开幕式。

新代表处将为有志在迪拜建立业务的以色列公司提供帮助。迪拜多种商品中心正寻求机会，扩大迪拜和以色列之间的贸易和商业联系。

艾哈迈德·本·苏拉伊姆在仪式上说：“这是阿拉伯联合酋长国与以色列之间贸易史上令人振奋的新篇章，将带来一波以色列公司在迪拜设立代表处的热潮。迪拜多种商品中心在特拉维夫开设代表处的决定很简单， 以色列想在迪拜开展业务，与迪拜以及通过迪拜开展业务的兴趣空前高涨，尤其是在钻石业务方面。我们位于特拉维夫的专家团队将致力于为各种规模、各种形式的以色列公司提供支持，通过以色列多种商品中心为其提供世界一流的联系、服务和基础设施。我们欢迎以色列公司加入我们的创新商务中心，并感谢以色列钻石交易所展现出来的真正的合作精神。”

以色列钻石交易所主席、世界钻石交易联合会主席约拉姆·德瓦什表示：“这是具有历史意义的一步，为以色列很多领域，尤其是钻石领域创造了巨大的经济机会。以色列钻石交易所是第一个意识到与迪拜多种商品中心合作具有巨大潜力的机构。以前，以色列和迪拜的贸易只能通过第三方进行。在我们的综合大楼内开设多种商品中心的代表处将大大简化与迪拜的业务往来，为我们与整个海湾地区进行贸易联系建立了业务桥梁。我们的合作将为双方和全球钻石行业创造巨大的利益。”

以色列钻石交易所计划在多种商品中心所在的迪拜阿尔玛斯塔开设代表处，并考虑与迪拜钻石交易所就其他联合项目展开合作。



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑