戴比尔斯制定未来十年的宏伟计划

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戴比尔斯公司（De Beers）宣布未来十年的可持续发展计划，包括12项雄心勃勃的目标，例如到2030年实现道德采购，实现员工性别平等，实现业务碳中和。

这些目标是“戴比尔斯建设恒久远”理念（De Beers Building Forever）的一部分，其目的是实现可持续发展，最大程度地发挥钻石从采矿到零售过程中的积极影响。

“人们一直以来都以赠送和佩戴我们的钻石而自豪，这是在宣扬我们‘建设恒久远’理念框架内的12个发展目标，是在分享我们在此过程中实现的成就。我们让他们有机会与发挥钻石的积极作用建立更深的联系，”戴比尔斯集团首席执行官布鲁斯·克莱弗（Bruce Cleaver）表示，“这是保护环境，改善人们生活的一项重要举措。”

戴比尔斯作为英美资源集团（Anglo American）的子公司，表示将提供有关开采和出售的每颗钻石的来源及影响的信息，并将其最佳商业实践规则（一套领先的道德、社会和环境标准）扩展到创造价值链的范围之外，最终提高行业标准。

戴比尔斯使用区块链技术来监控高价值钻石从采矿到零售的流通过程，防止与冲突相关的钻石进入供应链。

该公司还表示将在所有运营中实现碳中和，将其水迹影响减少50％，并在2030年之前对生物多样性产生净积极影响。

由戴比尔斯发起的“碳库”（CarbonVault）计划旨在从大气中捕获二氧化碳并将其储存在金伯利岩中。

马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑