独家权
保罗·津尼斯基表示假日需求将促进钻石市场恢复
在三月初新冠疫情造成严重破坏之前，年初的钻石市场表现出色。自今年8月份以来，市场对裸钻的需求一直在回升。从零售来看，美国和中国的消费者对钻石珠宝的需求保持稳定。业内专家保罗·津尼斯基接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，这种积极的趋势与假日需求有关，它能推动解决供应链上的问题——疫情及其带来的问题曾加剧钻石制造商面临的库存短缺问题。他说，尽管新冠疫情损害了2020年大部分时间的假日购物需求，但钻石、珠宝和其他奢侈品的购买情况仍可能会超出预期，因为他们不会像前几年那样，送出很多与印象相关的礼物。
今天
世界钻石理事会将积极致力于支持私人矿工和小型钻石矿业公司的发展
爱德华·阿舍（Edward Asher）是阿姆斯特丹钻石业内最重要家族之一的成员，于2020年6月当选为世界钻石理事会主席，任期两年。 阿舍是第二次担任世界钻石理事会的主席，曾于2014年到2016年在该组织担任负责人。阿舍目前还是欧洲钻石制造商理事会（European...
2020年9月28日
钻石是一直吸引世界各地人们关注的少数事物之一
来自孟买的乌沙·巴拉克里希南（Usha R. Balakrishnan）博士是印度杰出的珠宝历史专家，是世界钻石博物馆的首席策划人。她与人合著了《穿越时空的钻石》（World Diamond Museum）一书，这本新书是世界钻石博物馆的重要项目。另外，巴拉克里希南还策划了很多展览，其中包括：“孔雀舞：印度珠宝传统”（1999）、“尼扎姆珠宝”（2001）、“黄金中的偶像：来自巴尔比耶-穆埃勒博物馆的收藏”（2005）、“印度：令世界着迷的珠宝”（2014）、“阿拉姆卡拉：装饰品之美”（2017）、“德干的宝藏：尼扎姆珠宝”（2018）。接受业内新闻机构Rough&Polished通讯社采访时，巴拉克里希南分享了自己对珠宝的看法，以及多年沉浸在珠宝行业的工作经验。
2020年9月28日
3号玩家
当前的人为全球危机有极大的可能会改变全球钻石行业的格局。现在，我不是说最富有的人在奢侈品消费中的习惯会发生很大变化（会有变化，但只是阶段性的，而不是根本性的，这个阶层永远不会拒绝购买钻石、LVMH产品、飞机和游艇），我想谈谈毛坯钻石开采企业。当前疫情导致所有国家和地区都处于隔离状态，全球钻石管道的商品流通因此停滞不前。只要钻石管道的主要参与者——印度不撤销检疫措施，我们就无法预测钻石产品流通何时会恢复，而谈论钻石行业的复苏时机更是为时过早。另外，安特卫普的钻石交易平台三个月来几乎完全停止运行，现在才刚刚开始恢复交易活动。
2020年9月7日
2021-2030年钻石采矿业活动的主要趋势是需要大量的资本投资
俄罗斯著名地质学家、地质学和矿物学副博士谢尔盖·米究辛对Rough＆Polished通讯社谈了后危机时期钻石行业如何发展的前景问题。
2020年8月17日
中国公司制造出全球最大的CVD培育钻石
这颗钻石为IIa型，净度达到VVS2，是由一颗重46.2克拉的毛坯钻石切割而来，IGI香港分部为这颗钻石颁发了证书。
IGI香港分部执行董事鲍勃·凡·耶斯（Bob Van Es）表示，“实验室能培育出如此重量，达到如此高净度和颜色等级的钻石，是CVD钻石培育技术的显著进步。”
上海征世科技有限公司表示，这是公司实验室中生产的最大的CVD钻石。
阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑